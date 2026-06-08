Thông tin mới nhất về tình trạng của Eriksen 08/06/2026 10:16

Tuyển Đan Mạch đã đá giao hữu Ukraine vào rạng sáng nay 8-6 trước thềm World Cup 2026, nhưng trận đấu phải tạm dừng khi tỉ số đang là 2-1 do Christian Eriksen gặp sự cố về sức khỏe trong hiệp hai. Christian Eriksen đã tỉnh lại và đang hồi phục tốt sau khi gục ngã trên sân.

Trận đấu đã phải tạm dừng giữa chừng hiệp hai sau khi tiền vệ người Đan Mạch gục ngã xuống sân ở phút 65. Các cầu thủ đã bật khóc trên sân trong cảnh tượng đáng lo ngại, gợi nhớ đến sự cố tương tự mà Eriksen gặp phải tại Euro 2020.

Liên đoàn bóng đá Đan Mạch (DBU) sau đó đã thông tin về tình trạng sức khỏe của Eriksen, trấn an người hâm mộ rằng anh vẫn tỉnh táo. Một tuyên bố cho biết: "Christian Eriksen vẫn tỉnh táo và đang hồi phục tốt. Trận đấu đã bị hủy bỏ".

Thông báo cập nhật tiếp theo từ bác sĩ đội tuyển Đan Mạch, Morten Boesen, cho biết: "Christian Eriksen đang khỏe và tự mình rời sân. Theo tôi thấy, máy tạo nhịp tim hoạt động bình thường. Eriksen bất tỉnh trong giây lát, nhưng nhanh chóng tỉnh lại và chúng tôi đã trò chuyện được với cậu ấy ngay lập tức."

Các cầu thủ tạo vòng tròn xung quanh để bác sĩ chăm sóc cho Christian Eriksen. ẢNH: MIRROR

Eriksen sẽ được kiểm tra thêm tại bệnh viện để tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố. Chúng tôi liên lạc thường xuyên với cậu ấy và các bác sĩ tại bệnh viện. Nhưng Eriksen đang hồi phục tốt, và cậu ấy nhờ tôi gửi lời chào đến tất cả các cầu thủ và nói rằng cậu ấy vẫn ổn".

Thông cáo từ CLB cũ của Eriksen là Tottenham có nội dung: "Chúng tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến Christian Eriksen và gia đình anh ấy. Chúc anh ấy sớm bình phục hoàn toàn. Chúng tôi luôn ở bên cạnh anh ấy".

1 CLB cũ khác của Eriksen là Manchester United cho biết: "Tất cả mọi người tại Manchester United đều rất vui mừng trước thông tin cập nhật từ Đan Mạch về Christian Eriksen sau trận giao hữu với Ukraine bị hủy hôm nay. CLB gửi lời động viên và tình yêu thương đến Christian Eriksen và gia đình Eriksen trong khi chờ đợi những thông tin tiếp theo".

Eriksen trước đó đã bị ngừng tim trong thời gian diễn ra Euro 2020 khi Đan Mạch thi đấu với Phần Lan. Trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan đã được đá lại vài ngày sau đó. Khi đó, anh Eriksen thuộc biên chế của CLB khổng lồ Inter Milan của Ý.

Eriksen đã hồi phục hoàn toàn và trở lại thi đấu tại Premier League trong màu áo Brentford, sau khi các quy định của Serie A ngăn cấm anh thi đấu khi phải sử dụng máy khử rung tim.

Chia sẻ về sự cố xảy ra vào tháng 6 năm 2021 của Eriksen, bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen cho biết: "Chúng tôi không có lời giải thích nào về lý do tại sao nó xảy ra. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó".

Morten Boesen nói thêm: "Eriksen bị ngưng tim. Chúng tôi đã tiến hành hồi sức tim phổi, đó là một cơn ngừng tim. Chúng tôi đã suýt mất anh ấy đến mức nào? Tôi không biết, nhưng chúng tôi đã cứu sống anh ấy sau một lần sốc điện, vậy là khá nhanh".

Christian Eriksen đã bình phục và tỉnh táo. ẢNH: MIRROR

Chia sẻ về sự cố của mình, Eriksen trước đây đã bày tỏ niềm tự hào khi có thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá. Anh nói: "Tôi nghĩ tôi đã chứng minh được tôi vẫn là một cầu thủ bóng đá, chứ không phải là người vừa bị đau tim. Tôi vẫn là một cầu thủ bóng đá, và vâng, đó là điều tôi thực sự tự hào.

Tôi muốn chứng minh rằng những người đang gặp khó khăn ngoài kia, các bạn có thể xoay chuyển tình thế. Tôi tin ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, thời gian cũng sẽ mang đến điều tích cực, và điều đó cũng đúng với CLB này. Thời gian sẽ chữa lành nhiều vết thương, và đó là cách chúng ta trở lại và vực dậy".

Đan Mạch đang dẫn trước 2-1 vào thời điểm xảy ra sự cố mới nhất của Eriksen. Patrick Dorgu và Joakim Mæhle đã ghi bàn cho đội tuyển Đan Mạch, trong khi Viktor Tsygankov lập công ngay trước giờ nghỉ giải lao cho Ukraine.

Eriksen bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Ajax và chuyển đến Tottenham vào năm 2013. Anh gắn bó với Spurs trong 7 năm trước khi chuyển sang Inter Milan. Sau cơn đau tim, Eriksen từng khoác áo Brentford và Manchester United. Sau đó, Eriksen rời Old Trafford để gia nhập Wolfsburg của Đức.