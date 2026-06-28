Chốt sổ 32 đội đi tiếp ở World Cup 2026 28/06/2026 13:19

(PLO)- Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức khép lại sau khi Áo và Algeria trở thành hai cái tên cuối cùng ghi danh vào vòng 32 đội.

Kết quả các bảng đấu đã xác định toàn bộ những chiếc vé bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp World Cup 2026, mở ra hành trình cạnh tranh khốc liệt để hướng đến chức vô địch.

Ở lượt trận quyết định bảng J, Áo và Algeria tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với trận hòa 3-3. Một điểm giành được đủ để Áo giữ vị trí nhì bảng khi có cùng 4 điểm với đối thủ nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trong khi đó, Algeria vẫn nở nụ cười khi lọt nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất, qua đó giành quyền đi tiếp.

Sự góp mặt của Áo và Algeria đã hoàn thiện danh sách 32 đội tuyển góp mặt ở vòng knock out. Những ứng viên nặng ký như Brazil, Argentina, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha hay Hà Lan đều hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Bên cạnh đó, giải đấu cũng chứng kiến nhiều hiện tượng thú vị như Cape Verde, Bosnia & Herzegovina, Nam Phi hay CHDC Congo góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ảo và Algeria hòa nhau 3-3 để cùng dắt tay nhau vào vòng 32 đội. Ảnh: EPA.

Theo lịch thi đấu, vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 28-6 theo giờ địa phương, tương ứng rạng sáng 29-6 theo giờ Việt Nam hứa hẹn tạo nên những trận cầu căng thẳng và giàu cảm xúc.

Danh sách 32 đội giành quyền đi tiếp gồm: Mexico, Thụy Sĩ, Paraguay, Canada, Brazil, Morocco, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina, Colombia, Nam Phi, Bosnia & Herzegovina, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Úc, Tây Ban Nha, Cape Verde, Anh, Ghana, Ai Cập, Bồ Đào Nha, Bỉ, Croatia, Senegal, CHDC Congo, Áo và Algeria.