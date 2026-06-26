Tuyển Úc giành vé thứ 20/32 đội đi tiếp ở World Cup 26/06/2026 13:19

(PLO)- Đội tuyển Úc đã trở thành cái tên mới nhất ghi danh vào vòng 32 đội World Cup 2026 sau trận hòa 0-0 trước Paraguay trên sân ở California vào ngày 26-6.

Kết quả tưởng như bình lặng của tuyển Úc này lại mang ý nghĩa vô cùng lớn khi giúp đại diện châu Á khép lại vòng bảng với vị trí nhì bảng D, qua đó sớm nối gót đội đầu bảng Mỹ tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Úc nắm lợi thế khi chỉ cần 1 điểm để giữ vững vị trí thứ hai nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Paraguay. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng và tạo nên thế trận giằng co trong suốt 90 phút. Dù đều có cơ hội, không bên nào đủ sắc bén để tạo ra khác biệt và tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Chiếc vé đi tiếp thuộc về Úc là phần thưởng xứng đáng sau màn trình diễn ổn định ở vòng bảng. Trong khi đó, Paraguay cũng chưa hết hy vọng. Với 4 điểm sau ba lượt trận, đại diện Nam Mỹ đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Người hâm mộ vui mừng với suất đi tiếp của đội tuyển Úc. Ảnh: EPA.

Paraguay đã chắc chắn xếp trên các đội đứng thứ ba ở bảng A, bảng C và bảng I, những đội chỉ có tối đa 3 điểm. Họ chỉ cần thêm một bảng đấu khác xuất hiện đội xếp thứ ba có thành tích thấp hơn để chính thức giành vé vào vòng 32 đội.

Cùng ngày, World Cup 2026 cũng xác định thêm nhiều đội tuyển góp mặt ở vòng knock out gồm Bờ Biển Ngà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển. Như vậy, tổng cộng đã có 20 đội tuyển giành quyền đi tiếp.

Một số cặp đấu đầu tiên của vòng 32 đội cũng đã lộ diện, nổi bật là màn so tài giữa Brazil và Nhật Bản, Hà Lan gặp Morocco, Nam Phi đối đầu Canada, còn chủ nhà Mỹ sẽ chạm trán Bosnia & Herzegovina.

Đội tuyển Nhật Bản sẽ chạm trán Brazil ở vòng knock out. Ảnh: EPA.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 20 đội tuyển chính thức giành quyền vào vòng 32 đội World Cup 2026, gồm: Mexico, Thụy Sĩ, Canada, Brazil, Morocco, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina, Colombia, Bosnia và Herzegovina, Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển và Australia.

Đây là những đội đã sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, trong khi các suất còn lại sẽ tiếp tục được xác định sau những lượt trận cuối đầy căng thẳng.