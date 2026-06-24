World Cup 2026 hỗn loạn, vé đi tiếp đổi chủ từng giờ 24/06/2026 15:36

(PLO)- Sau 48 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026, cuộc cạnh tranh cho những chiếc vé vớt vào vòng 32 đội đang rất căng thẳng và khó lường.

Khi hai lượt trận vòng bảng đã khép lại, bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba xuất sắc nhất đang thu hút sự chú ý đặc biệt bởi hàng loạt tên tuổi lớn vẫn chưa thể chắc chắn đi tiếp vào vòng knock out World Cup 2026.

Tạm thời, Thụy Điển là đội có vị thế tốt nhất trong nhóm các đội xếp thứ ba. Đại diện Bắc Âu đang sở hữu 3 điểm sau hai trận cùng hiệu số bàn thắng bại cân bằng. Ngay phía sau là Scotland với thành tích tương tự, tiếp tục nuôi hy vọng lớn trước lượt trận quyết định.

Nhóm bám đuổi bao gồm Croatia, Algeria và Paraguay. Cả ba đều có được 3 điểm nhưng xếp sau do thua kém về hiệu số bàn thắng bại. Dù vậy, khoảng cách giữa các đội là rất nhỏ và mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi chỉ sau một trận đấu cuối cùng.

Thụy Điển có nhiều lợi thế trong nhóm hạng 3 của bảng có thành tích tốt. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, Croatia và Bỉ, hai đội tuyển từng tạo dấu ấn đậm nét tại các kỳ World Cup trước đây, vẫn chưa thể yên tâm. Bỉ hiện mới có 2 điểm và đứng trong nhóm đủ điều kiện tạm thời, trong khi Croatia nhỉnh hơn đôi chút với 3 điểm. Chỉ một cú sảy chân ở lượt đấu cuối có thể khiến cả hai rơi khỏi nhóm an toàn.

Cape Verde cũng đang tạo nên bất ngờ khi góp mặt trong tốp 8 đội hạng ba tốt nhất với 2 điểm. Cộng hòa Czech là đội cuối cùng nằm trong nhóm được đi tiếp tính đến thời điểm hiện tại dù mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận.

Croatia vẫn chờ lượt đấu cuối mới biết rõ số phận của mình. Ảnh: EPA.

Ở phía dưới, CHDC Congo, Ecuador, Bosnia & Herzegovina và Senegal đang đối mặt với nguy cơ lớn phải dừng bước. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa khép lại với bất kỳ đội bóng nào. Chỉ cần một chiến thắng ở lượt trận cuối, cục diện bảng xếp hạng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Khi vòng bảng bước vào chặng cuối, cuộc chiến giành vé vớt hứa hẹn còn khốc liệt hơn cuộc đua ngôi đầu. Tại World Cup 2026, ngay cả những đội tuyển giàu truyền thống cũng chưa thể chắc suất đi tiếp, và chỉ một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá bằng việc rời giải sớm.