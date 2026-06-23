Messi còn 1 kỷ lục World Cup chưa phá là gì? 23/06/2026 15:49

(PLO)- Lionel Messi tiếp tục khiến World Cup 2026 phải nhắc đến tên mình sau màn trình diễn bùng nổ trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Argentina trước Áo trên sân Dallas, Mỹ.

Hai bàn thắng ghi được giúp siêu sao Messi người Argentina nối dài chuỗi kỷ lục đáng kinh ngạc, đồng thời đưa đội bóng Nam Mỹ tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup.

Sau cú hat trick vào lưới Algeria ở trận ra quân, Messi duy trì phong độ thăng hoa khi tiếp tục lập công ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Cú đúp trước Áo đã giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 18, chính thức vượt qua thành tích 16 bàn của huyền thoại người Đức Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Đêm đáng nhớ tại Dallas còn chứng kiến M10 thiết lập thêm nhiều cột mốc khác. Anh hiện là cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử World Cup với 28 trận. Chiến thắng trước Áo cũng là lần thứ 18 Messi được hưởng niềm vui thắng trận tại sân chơi lớn nhất hành tinh, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trước đây.

Số 10 của tuyển Argentina chỉ sau 2 trận vòng bảng World Cup 2026 đã ghi 5 bàn. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, tổng thời gian thi đấu của đội trưởng Argentina tại các kỳ World Cup đã cán mốc 2.489 phút, giúp anh tiếp tục giữ vị trí số một ở hạng mục này. Khi chuẩn bị bước sang tuổi 39, Messi vẫn đang viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá thế giới.

Dẫu vậy, vẫn còn một cột mốc nằm ngoài tầm với của chủ nhân tám Quả bóng vàng. Đó là kỷ lục kiến tạo tại World Cup do huyền thoại Fritz Walter nắm giữ với 9 lần dọn cỗ thành công. Hiện Messi đã sở hữu 8 pha kiến tạo, ngang bằng thành tích của Diego Maradona.