Real Madrid ra tuyên bố về vụ chuyển nhượng kỷ lục 190 triệu bảng 21/06/2026 11:57

Ngôi sao của Bayern Munich và đội tuyển Pháp, Michael Olise, đang được liên hệ với một vụ chuyển nhượng gây chấn động đến Real Madrid mùa hè này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện đã lên tiếng về sự quan tâm rõ ràng của họ. Real Madrid xác nhận họ chưa hề đàm phán về việc chiêu mộ ngôi sao Michael Olise của Bayern Munich.

Các báo cáo gần đây cho rằng Real Madrid đang chuẩn bị một lời đề nghị gây chấn động trị giá 190 triệu bảng Anh để chiêu mộ Olise. Người ta cũng cho rằng đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng đề nghị Aurelien Tchouameni hoặc Eduardo Camavinga như một phần trong thương vụ trao đổi.

Truyền thông cho rằng Real sẵn sàng đẩy Aurelien Tchouameni hoặc Eduardo Camavinga ra đi để mua Olise. ẢNH: MIRROR/GETTY

Real Madrid đã lên tiếng giữa những đồn đoán đang diễn ra và xác nhận rằng chưa hề có cuộc đàm phán nào được tổ chức. Một tuyên bố được gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha chia sẻ có nội dung: “Đáp lại những thông tin trên nhiều phương tiện truyền thông về việc CLB của chúng tôi được cho là quan tâm đến cầu thủ Michael Olise của Bayern Munich, Real Madrid CF xin khẳng định chúng tôi chưa hề có bất kỳ liên hệ trực tiếp hay gián tiếp nào với cầu thủ nói trên, người đại diện của anh ấy, hoặc bất kỳ ai trong đội ngũ của anh ấy.

Real Madrid cũng muốn nhấn mạnh mối quan hệ thể chế tuyệt vời mà đội duy trì với Bayern Munich, hai bên có lịch sử lâu dài về sự tôn trọng, hợp tác và ngưỡng mộ lẫn nhau, và lấy làm tiếc về việc lan truyền những tin đồn không đúng sự thật. Cả hai CLB luôn duy trì mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Điều này được thể hiện, trong số những khía cạnh khác, ở niềm tin chung rằng bất kỳ sự quan tâm tiềm tàng nào đối với một cầu thủ thuộc CLB kia trước hết phải được giải quyết giữa chính hai bên, phù hợp với các nguyên tắc đã chi phối mối quan hệ giữa Bayern Munich và Real Madrid trong lịch sử".

Olise, 24 tuổi, có phong độ xuất sắc kể từ khi gia nhập Bayern Munich từ Crystal Palace, ghi được 20 bàn thắng và có thêm 23 pha kiến ​​tạo trong mùa giải đầu tiên. Anh còn nâng tầm phong độ lên một đẳng cấp cao hơn ở mùa giải trước với 22 bàn thắng và 31 pha kiến ​​tạo.

Olise đang cùng tuyển Pháp dự World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Olise vẫn còn hợp đồng với Bayern đến mùa hè năm 2029. Gần đây có thông tin cho rằng gã khổng lồ nước Đức đang muốn đề nghị Olise một hợp đồng mới để chống lại sự quan tâm ngày càng tăng đối với cầu thủ chạy cánh này. Giám đốc điều hành của Bayern, Max Eberl, nhấn mạnh lập trường của CLB vào tháng Tư rằng ông thậm chí không hề nghĩ đến khả năng Olise rời khỏi sân Allianz Arena.

Ông Max Eberl nói: “Đúng vậy. Chúng tôi không có một giây phút nào để nghĩ về bất cứ điều gì". Hiện tại, Olise đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 và đã có khởi đầu ấn tượng tại giải đấu này với đội á quân thế giới năm 2022, khi có hai pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 3-1 của Les Bleus trước Senegal.