Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ bị hủy ngay phút chót 19/06/2026 12:46

(PLO)- Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết các cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19-6 giữa Mỹ và Iran về việc thực hiện thỏa thuận 14 điểm chấm dứt chiến tranh đã bị hủy bỏ, sau khi Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không đến Thụy Sĩ vào tối 18-6 như kế hoạch ban đầu.

Tờ The Guardian hôm 19-6 dẫn lời Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết các cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19-6 giữa Mỹ và Iran về việc thực hiện thỏa thuận 14 điểm chấm dứt chiến tranh đã bị hủy bỏ.

Thông báo trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không đến Thụy Sĩ vào tối 18-6 như kế hoạch ban đầu. Nhà Trắng cho biết nguyên nhân của động thái này là do các vấn đề hậu cần liên quan giai đoạn đàm phán tiếp theo chưa được giải quyết.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Công tác hậu cần của các cuộc đàm phán này chưa bao giờ đơn giản hoặc có thể dự đoán được. Hiện tại, Phó Tổng thống sẽ không khởi hành tối nay” – phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết vào cuối ngày 18-6.

Theo The Guardian, việc hủy bỏ các cuộc đàm phán diễn ra quá đột ngột.

Nhân viên cấp dưới của ông Vance và một nhóm nhỏ nhà báo được cho là đã tập trung tại căn cứ liên hợp Andrews để chuẩn bị cho chuyến đi đến Thụy Sĩ. Ngoài ra, hàng chục quan chức Nhà Trắng, nhân viên tiền trạm và giới truyền thông đã có mặt ở Thụy Sĩ để chuẩn bị cho chuyến làm việc của Phó Tổng thống Mỹ.

Phía Iran chưa bình luận về vấn đề này.

Trước đó, ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông. Diễn biến tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán sắp tới, mở ra triển vọng chấm dứt vĩnh viễn những căng thẳng trong khu vực.

Theo kế hoạch ban đầu, các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock (Thụy Sĩ) vào ngày 19-6.