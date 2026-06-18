Tehran gọi thỏa thuận với Mỹ là ‘thông điệp từ một Iran hùng mạnh”; Nga lên tiếng 18/06/2026 19:24

(PLO)- Tổng thống Iran nói thỏa thuận với Mỹ là “thông điệp từ một Iran hùng mạnh”; IEA cảnh báo eo biển Hormuz có thể bị đóng lần nữa; Israel đang đàm phán “căng thẳng” với Mỹ về Lebanon.

Tình hình Trung Đông xuất hiện một số diễn biến đáng chú ý sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Iran: Thỏa thuận với Mỹ là “thông điệp từ một Iran hùng mạnh”

Ngày 18-6, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian ca ngợi thỏa thuận vừa ký với Mỹ là một “văn kiện lịch sử”, gọi đây là “thông điệp từ một Iran hùng mạnh”.

“Đây là một văn kiện lịch sử và là thông điệp từ một Iran hùng mạnh: hòa bình sẽ đạt được thông qua sự tôn trọng lẫn nhau” - ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội X sau khi ký biên bản ghi nhớ.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian. Ảnh: TEHRAN TIMES

“Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn cam kết với hòa bình toàn cầu, đồng thời bảo vệ phẩm giá và nền độc lập của mình, cũng như thúc đẩy tiến bộ và hợp tác trong khu vực” - theo nhà lãnh đạo Iran.

Theo kế hoạch, phái đoàn Mỹ và Iran sẽ gặp nhau tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6 để thảo luận về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao nói với kênh Al Jazeera rằng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc Iran có cử phái đoàn tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán hay không.

Theo các nguồn tin này, nếu chuyến đi được thực hiện, phái đoàn Iran dự kiến sẽ do Chủ tịch quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 18-6 đã phản bác các chỉ trích cho rằng ông không có lập trường đủ cứng rắn đối với Iran. Ông viện dẫn việc thị trường chứng khoán đạt mức cao kỷ lục và giá dầu giảm mạnh như bằng chứng cho thấy cách tiếp cận của ông đang phát huy hiệu quả.

“Những kẻ ngốc cho rằng tôi chưa đủ cứng rắn với Iran, trong khi thị trường chứng khoán vừa đạt mức cao kỷ lục và giá dầu đang giảm mạnh, họ là những kẻ ghen tị, những người xấu xa hoặc đơn giản là ngu ngốc” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ sẵn sàng nối lại hành động quân sự và tái áp đặt lệnh phong tỏa nếu Iran không thực hiện các cam kết theo thỏa thuận.

“Tổng thống đã nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động trở lại, nếu trong quá trình thực hiện lộ trình của các cuộc đàm phán này Iran không làm những gì họ cam kết sẽ làm” - ông Hegseth phát biểu tại Brussels sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Nếu Iran không tuân thủ, chúng tôi hoàn toàn có khả năng tái áp đặt một lệnh phong tỏa tuyệt đối” - ông Hegseth nói thêm.

IEA cảnh báo eo biển Hormuz có thể bị đóng lần nữa

Một tàu hải quân đang di chuyển trên eo biển Hormuz vào ngày 1-3. Ảnh: AFP

Ngày 18-6, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, hoan nghênh thỏa thuận Mỹ - Iran và kêu gọi mở lại eo biển Hormuz mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.

Ông Birol lưu ý rằng nhiều quốc gia đang xem xét lại chính sách năng lượng của mình vì thực tế đã cho thấy tuyến đường thủy này có thể bị đóng cửa trở lại, sau khi Iran phong tỏa eo biển trong cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Phát biểu tại một sự kiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Birol cho biết IEA sẽ thảo luận các chiến lược mới với nhiều quốc gia, bởi cuộc khủng hoảng vừa qua đã làm thay đổi bản đồ năng lượng toàn cầu.

Ông nhấn mạnh rằng “niềm tin” là yếu tố then chốt đối với các thị trường năng lượng thế giới.

“Giờ đây chúng ta sẽ xem xét các chi tiết của thỏa thuận, quá trình đàm phán và những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chiếc bình đã vỡ rồi. Tất cả các bên giờ đều biết rằng eo biển Hormuz đã từng bị đóng một lần và hoàn toàn có thể bị đóng lại trong tương lai” - ông Birol nói.

Israel đang đàm phán “căng thẳng” với Mỹ về Lebanon

Hãng Reuters ngày 18-6 dẫn nguồn tin rằng Israel đang tiến hành các cuộc đàm phán được mô tả là “căng thẳng” với Mỹ về việc tiếp tục triển khai binh sĩ tại miền nam Lebanon.

Một quan chức cấp cao giấu tên, được mô tả là “thân cận” với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nói với Reuters rằng Israel không có ý định nhượng bộ lập trường của mình liên quan việc duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực này.

Cũng trong ngày 18-6, quân đội Israel đã công bố một bản đồ mà Tel Aviv cho là thể hiện các vị trí hiện tại của lực lượng nước này bên trong miền nam Lebanon, kéo dài khoảng 10 km vào lãnh thổ Lebanon.

Quân đội Israel nói rằng các binh sĩ nước này “đang được triển khai tại khu vực tác chiến được chỉ định ở miền nam Lebanon và sẽ tiếp tục loại bỏ các mối đe dọa”.

Nga hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18-6 tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi đánh giá cao thỏa thuận đạt được từ xa giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhằm chấm dứt các hành động thù địch giữa hai quốc gia” - theo tuyên bố của bộ này.

“Chúng tôi ghi nhận cam kết mạnh mẽ từ cả Washington và Tehran trong việc nghiêm túc tuân thủ các điều khoản được nêu trong biên bản ghi nhớ đã ký kết. Chúng tôi cũng đánh giá cao những nỗ lực tận tâm và hiệu quả của các nhà trung gian từ Pakistan và Qatar trong việc thúc đẩy đàm phán và hướng tới một giải pháp hòa bình” - tuyên bố cho biết thêm.