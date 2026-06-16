Chiến sự Nga - Ukraine 16-6: Kiev cáo buộc Moscow tấn công kép khiến nhiều người thương vong; Ông Trump nói sẽ tập trung vào hòa bình Ukraine sau vấn đề Iran 16/06/2026 05:46

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine cáo buộc Nga tấn công kép khiến nhiều người thương vong; Ông Zelensky nói Nga từ chối đề nghị tổ chức cuộc gặp tại G7.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công kép khiến nhiều người thương vong

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng một cuộc tấn công kép của Nga ngày 15-6 đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhân viên cứu hộ, và làm 13 người bị thương sau khi lực lượng cứu nạn tới hiện trường của một cuộc tấn công trước đó tại Kharkiv.

Theo cơ quan này, vụ tấn công xảy ra tại quận Kholodnohirskyi của Kharkiv, khu vực phía tây bắc thành phố, đồng thời là một đầu mối đường sắt quan trọng với nhiều cơ sở công nghiệp.

Các nhân viên cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ tấn công ở tỉnh Kharkiv ngày 15-6. Ảnh: CƠ QUAN HÀNH CHÍNH QUÂN SỰ TỈNH KHARKIV

Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Trong số những người bị thương có 5 người phải nhập viện. Theo Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov, 2 người vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

Ông Syniehubov nói rằng lực lượng Nga trước tiên đã phóng UAV tấn công vào thành phố, sau đó tiếp tục tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa nhằm vào những người đang ứng phó hậu quả của cuộc tấn công ban đầu.

Giám đốc Sở Tình trạng Khẩn cấp TP Kharkiv - ông Bohdan Hladkykh nói với Đài Phát thanh Truyền hình Công cộng Ukraine rằng một trong các quả tên lửa đã rơi cách nhóm cứu hộ khoảng 30 mét. Khi đó, họ vừa rời khỏi khuôn viên một doanh nghiệp dân sự bị trúng đòn tấn công và đang đứng trong một dải rừng.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Ông Zelensky: Nga từ chối đề nghị tổ chức cuộc gặp tại G7

Ngày 15-6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề xuất gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo Kyiv Independent.

Phát biểu với các phóng viên ở Kiev, ông Zelensky cho biết Ukraine đã tìm cách sắp xếp một cuộc gặp có sự tham gia của các nhà lãnh đạo phương Tây chủ chốt nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ.

"Chúng tôi đã gửi thông điệp bày tỏ thiện chí gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh G7 vì [Tổng thống Mỹ Donald] Trump và [Tổng thống Pháp Emmanuel] Macron sẽ có mặt ở đó — tức là có các nước châu Âu cùng với Mỹ" - ông Zelensky nói.

"Tôi nghĩ đó sẽ là một cơ hội tốt - thực tế là một cơ hội rất tốt. Châu Âu và Mỹ đã đạt được sự đồng thuận, trong khi Nga một lần nữa cho thấy họ chưa sẵn sàng tham gia đối thoại" - ông nói thêm.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Kiev gia tăng sức ép buộc nhà lãnh đạo Nga tiến hành đàm phán trực tiếp.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột bùng phát. Ông Zelensky từ lâu đã cho rằng chỉ có ông Putin mới có thẩm quyền chấm dứt cuộc chiến.

"Đó là lý do chúng ta phải sẵn sàng gia tăng sức ép đối với ông Putin cho đến khi ông ấy chấm dứt cuộc chiến này" - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky và ông Trump dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 16-6.

Nga giành quyền kiểm soát thêm cộng đồng ở Donetsk

Quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát cộng đồng Artyoma ở Donetsk trong ngày 15-6, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.265 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên toàn bộ các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Cụ thể, Ukraine đã mất hơn 235 binh sĩ và 2 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực tác chiến của Cụm tác chiến phía Bắc của Nga, hơn 220 binh sĩ và 5 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực tác chiến của Cụm tác chiến phía Tây, cùng khoảng 140 binh sĩ và 4 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực tác chiến của Cụm tác chiến phía Nam.

Kiev cũng tổn thất khoảng 290 binh sĩ và 2 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực tác chiến của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga, hơn 330 binh sĩ và 3 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực tác chiến của Cụm tác chiến Đông, cùng hơn 50 binh sĩ và 5 trạm tác chiến điện tử gây nhiễu trong khu vực tác chiến của Cụm tác chiến Dnepr.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã tấn công các địa điểm lưu trữ và lắp ráp máy bay không người lái tầm xa (UAV) của quân đội Ukraine cũng như các khu vực triển khai quân của địch trong ngày 15-6.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 453 UAV và 2 tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Trump: Sau khi hoàn tất thỏa thuận với Iran, Mỹ sẽ tập trung vào Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Trump cho biết Mỹ dự định chuyển trọng tâm sang vấn đề giải quyết xung đột tại Ukraine sau khi bản ghi nhớ thỏa thuận với Iran đã được thống nhất, theo TASS.

Tổng thống Trump xác nhận kế hoạch thảo luận về tiến trình hòa bình Ukraine tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ở Pháp.

"Giờ đây khi việc này [thỏa thuận với Iran] đã hoàn tất, chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề đó [Ukraine] để xem liệu có thể giải quyết được hay không" - ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao các cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra vào ngày 14-6.

"Hôm qua tôi đã có 2 cuộc trao đổi rất tốt. Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này [tại hội nghị thượng đỉnh G7]" - ông nói thêm.

Ngày 14-6, ông Putin đã gọi điện cho ông Trump để chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của tổng thống Mỹ. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về thỏa thuận Mỹ - Iran và chuyến thăm dự kiến của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow.

Trong cuộc gọi, ông Trump cho biết ông sẵn sàng tác động tới các đối tác châu Âu cũng như Kiev, bao gồm trong các cuộc tiếp xúc sắp tới bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.