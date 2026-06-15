Thi lớp 10 tại TP.HCM: Điểm trên trung bình chiếm ưu thế, tiếng Anh tăng điểm 9 15/06/2026 15:30

(PLO)- Phần lớn bài thi Toán, Ngữ văn thi lớp 10 đạt điểm trên trung bình trong khi đó, môn tiếng Anh điểm 9, điểm 10 nhiều hơn năm ngoái.

Sau khi kỳ thi lớp 10 kết thúc hôm 2-6, toàn bộ bài thi của 151.000 thí sinh được tập trung về trung tâm TP HCM, trải qua hai vòng chấm để đảm bảo tính chính xác.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành). Ảnh: THUẬN VĂN

Sau một thời gian tạm dừng để tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, bài thi lớp 10 được tiếp tục được ráp phách, so dò từ ngày hôm nay (15-6).

Môn Ngữ văn: Phổ biến từ 6 - 7 điểm

Mặc dù đề Ngữ văn thi lớp 10 năm nay được đánh giá là vừa sức, song thông tin từ giám khảo chấm thi cho thấy phổ điểm thực tế không quá cao, dao động chủ yếu ở mức 6,5 điểm. Nhiều thí sinh bị mất điểm ở phần viết đoạn văn.

Nhiều em vẫn làm bài theo thói quen cũ nên bị trừ điểm, thậm chí bỏ trắng. Ghi nhận tại các hội đồng chấm thi, bài thi đạt điểm 8, điểm 9 vẫn xuất hiện nhưng không nhiều, cá biệt đã có bài thi 9,5 điểm.

Một giám khảo khác cho biết, bài thi Ngữ văn đạt điểm trên 8 nhiều hơn năm ngoái, trong khi điểm dưới trung bình xuất hiện nhưng không nhiều.

Tương tự, một cô giáo khác cho hay, môn Ngữ văn rất ít bài bị điểm dưới trung bình, có phòng chỉ có 4-5 bài thi, có phòng không có bài thi nào dưới 5.

Môn tiếng Anh: Điểm 9 và điểm 10 tăng đáng kể

Theo thông tin từ một giám khảo tham gia công tác chấm thi, dù mức điểm trung bình và trung bình khá (khoảng 5 - 6 điểm) vẫn chiếm tỷ lệ lớn và cao hơn năm ngoái, song số lượng bài thi đạt điểm 9 và điểm 10 tăng đáng kể.

Một thầy giáo tham gia chấm thi khoảng 7.500 - 8.000 bài thi nhận xét, điểm môn tiếng Anh đa số thấp, chỉ ít phòng điểm cao.

“Phòng tôi chấm năm nay ít điểm 10, các em làm bài không tốt. Có thể, những xấp bài của tôi là học sinh ở khu vực 2, khu vực 3 hoặc khu vực vùng ven, ngoại thành nên tiếng Anh không tốt lắm. Vì thế, phổ điểm chỉ ở mức 6-7, ít điểm 10 và rất nhiều điểm dưới trung bình” - giáo viên này nói.

Cũng theo thầy giáo này, bài thi tiếng Anh muốn đạt điểm cao phải có kiến thức vững và làm bài thật cẩn thận. Bởi trong quá trình chấm, nhiều em bị mất căn bản, sai những lỗi sơ đẳng, viết tắt T/F, không biết làm phần word form, loại từ, viết câu, thậm chí nhiều em không làm theo hướng dẫn viết câu trả lời vào khung trả lời, viết chữ D thành Đ.

Điểm thi lớp 10 tại TP.HCM sẽ công bố chậm nhất vào ngày 19-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Môn Toán: Điểm trên trung bình nhiều hơn năm ngoái

Một giám thị chia sẻ, phần lớn bài thi đạt từ 5 đến 7 điểm, số lượng bài dưới 5 giảm hơn năm ngoái. Trong đề, bài 6 về toán thực tế giải hệ phương trình và bài 7c nhiều em không làm được, nhiều em bị mất điểm vì những sai sót nhỏ.

Một giáo viên khác cho biết tại phòng chấm của mình, điểm thí sinh đa số đạt được từ 5 đến 7, điểm dưới trung bình rất ít, chiếm khoảng 20%.

Điều này phù hợp với nhận định của nhiều giáo viên Toán sau khi kết thúc kỳ thi lớp 10. Cụ thể, thầy Võ Cao Thăng, giáo viên Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận), cho biết đề Toán ra đúng cấu trúc của Sở GD&ĐT. Đề có phần nhẹ nhàng hơn so với mọi năm.

Toàn bộ trang đầu của đề thi và câu số 5 (bài toán thực tế hình học không gian) đều thuộc dạng kiến thức cơ bản. Học sinh trung bình - khá có thể hoàn thành tốt mà không phải suy nghĩ quá nhiều như đề năm ngoái.

Đề vẫn duy trì cấu trúc phân hóa học sinh ở câu số 6 (toán thực tế) và câu c của bài hình học.

"Đối với câu 6, mức độ khó và dạng đề không lạ so với năm trước, tuy nhiên những học sinh có học lực trung bình hoặc trung bình - khá sẽ khó hoàn thành nếu không được luyện tập nhiều. Riêng câu 7c hình học, học sinh phải thực sự giỏi và có nhiều thời gian mới xử lý được.

Dù vậy, so với sự đánh đố hoặc những dạng bài hoàn toàn mới lạ của đề thi các năm trước, hai câu hỏi phân hóa năm nay nếu học sinh ôn luyện kỹ vẫn có thể giải được" - thầy Thăng phân tích.

Từ những thay đổi này, thầy Võ Cao Thăng đánh giá đề thi năm nay đã có sự điều chỉnh nhẹ, trao cho học sinh nhiều cơ hội lấy điểm hơn, phù hợp với tình hình thực tế của học sinh TP.HCM sau khi thực hiện sáp nhập.