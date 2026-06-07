Chấm thi lớp 10 tại TP.HCM: Đáp án 'mở', dự báo phổ điểm cao 07/06/2026 13:36

(PLO)- Nhiều giáo viên nhận định đáp án 3 môn thi lớp 10 vừa được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố được xây dựng hợp lý, tạo điều kiện để thí sinh tích lũy điểm số.

Ngày 5-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố đáp án 3 môn thi lớp 10 năm học 2026-2027. Hiện hội đồng chấm thi đang khẩn trương triển khai công tác chấm bài. Dự kiến kết quả thi sẽ được công bố sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc.

XEM ĐÁP ÁN 3 MÔN THI LỚP 10

Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: THUẬN VĂN

Môn Ngữ văn: Đáp án "mở" nhưng nói không với dễ dãi

Đánh giá về đáp án môn Ngữ văn, cô Ngọc Quyên, giáo viên THCS tại phường An Hội Đông nhận định, hướng dẫn chấm đã hiện thực hóa rõ nét tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trục cốt lõi của môn học là phát triển toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được thể hiện xuyên suốt và chặt chẽ.

"Đáp án năm nay có độ mở rất cao, không đóng cứng tư duy của học sinh và tuyệt đối nói không với lối học thuộc lòng, máy móc"- cô Quyên chia sẻ.

Sự đổi mới này thấy rõ ở phần đọc hiểu khi hệ thống câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng linh hoạt thao tác tư duy để nhận diện lời kể, phân tích vai trò chi tiết... thay vì chỉ học vẹt.

Ở phần viết đoạn văn 200 chữ, học sinh được tự do lựa chọn hướng khai thác chủ đề như cảm xúc, ký ức, hành trình tự kiến tạo, ranh giới giữa máy và người hoặc đi sâu vào đặc sắc nghệ thuật.

Tuy nhiên, đáp án mở không đồng nghĩa với sự "dễ dãi". Hướng dẫn chấm nêu rõ, dù chọn góc tiếp cận nào, bài viết vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về phương diện lập luận. Cụ thể lý lẽ rõ ràng, dẫn chứng thuyết phục và bám sát ngữ liệu. Biểu điểm này buộc học sinh phải làm chủ quy trình tạo lập văn bản thay vì dựa dẫm vào các bài văn mẫu tràn lan trên mạng.

Bên cạnh đó, việc phân bổ điểm số đồng đều (5 điểm phần đọc hiểu văn bản nghị luận văn học và viết văn đoạn nghị luận văn học và 5 điểm phần đọc hiểu văn bản nghị luận và viết bài văn nghị luận xã hội) giúp đánh giá toàn diện năng lực và tránh việc học sinh học lệch.

Với cấu trúc này, phổ điểm môn Ngữ văn năm nay được dự báo sẽ nhỉnh hơn năm ngoái, dao động ở mức 6 - 7 điểm, những bài thi xuất sắc có thể đạt điểm 8 - 9.

Đồng quan điểm, một giáo viên dạy Văn tại phường Gò Vấp nói: "Đáp án nêu rõ học sinh có thể có nhiều hướng làm bài khác nhau. Tuy nhiên, các em cần triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm theo trình tự hợp lí; trình bày được lí lẽ thuyết phục để làm sáng tỏ luận điểm; bằng chứng đa dạng, phù hợp, tiêu biểu, thuyết phục; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng".

Đề thi các môn vừa sức, không đánh đố khiến thí sinh dễ dàng lấy được điểm trên trung bình. Ảnh: THUẬN VĂN

Môn Toán: Tỷ lệ điểm trên trung bình sẽ cao hơn năm ngoái

Với môn Toán, cô Mai Thị Ngà, giáo viên Trường THCS Trường Thạnh (phường Long Phước), cho rằng thang điểm và đáp án năm nay được xây dựng khá hợp lý, tạo điều kiện để thí sinh ghi điểm ở nhiều câu hỏi.

Dù đề thi vẫn có những câu mang tính phân hóa cao nhưng phần lớn nội dung nằm trong khung kiến thức và kỹ năng học sinh đã được học. Hướng dẫn chấm cũng thể hiện rõ tinh thần ghi nhận kết quả từng bước làm đúng của thí sinh.

Theo cô Ngà, học sinh có học lực yếu- trung bình vẫn có thể hoàn thành các câu hỏi cơ bản để đạt khoảng 4-5 điểm. Trong khi đó, nhóm học sinh trung bình - khá có khả năng đạt từ 6-7 điểm hoặc cao hơn nếu trình bày tốt.

Từ cấu trúc đề thi và đáp án, cô dự đoán tỷ lệ bài thi đạt từ 5 điểm trở lên sẽ cao hơn so với một số năm trước, góp phần phản ánh sát hơn năng lực học sinh và giảm áp lực cho thí sinh.

Đồng quan điểm, thầy Võ Thanh Quan, Tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Tân Thới Hiệp) nhận xét đề năm nay giảm bớt tính đánh đố, phù hợp hơn với mặt bằng chung của học sinh.

Theo thầy Quan, phần lớn thí sinh có thể hoàn thành bài thi ở mức cơ bản. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc đáng kể vào kỹ năng trình bày, khả năng tính toán chính xác và sự cẩn thận trong quá trình làm bài.

Dù được đánh giá là vừa sức, đề Toán vẫn có những câu hỏi mang tính phân hoá được bố trí hợp lý để phân loại thí sinh.

Môn tiếng Anh dự kiến phổ điểm ở mức khá

Đối với môn tiếng Anh, nhiều giáo viên dự đoán phổ điểm năm nay có thể tập trung ở nhóm 7-8 điểm.

Cô Trần Thị Thanh Hòa, giáo viên Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp) nhận định dù đề không quá khó, học sinh vẫn có thể mất điểm ở một số câu hỏi đòi hỏi khả năng đọc hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ.

“Nếu làm bài cẩn thận, nhiều học sinh có thể đạt từ 7 đến 8 điểm. Tuy nhiên, điểm 10 sẽ không xuất hiện quá nhiều vì các em dễ sai ở một số câu hỏi trong phần đọc hiểu và phần viết câu” - cô Hòa nhận định.

Trong khi đó, một giáo viên khác dạy lớp 9 tại phường Tân Thới Hiệp đánh giá đề thi có chất lượng tốt, phù hợp với học sinh lớp 9 nhưng vẫn đòi hỏi nền tảng kiến thức vững chắc.

“Học sinh muốn đạt điểm khá, giỏi phải có vốn từ vựng tốt, nắm chắc kiến thức căn bản và biết vận dụng linh hoạt các kỹ năng tiếng Anh đã được học trong chương trình” - cô Hải Lý cho biết.