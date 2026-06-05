TP.HCM công bố đáp án 3 môn thi lớp 10 05/06/2026 17:10

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra ngày 1 và 2-6 với hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Đề và đáp án các môn thi như sau:

- Môn Văn

Đề thi

Đáp án

- Môn Toán

Đề thi và đáp án

- Môn tiếng Anh

Đề thi

Đáp án

Sau khi kết thúc kỳ thi, từ ngày 3-6, hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM bắt đầu làm việc. Tất cả bài thi đều trải qua hai vòng chấm để đảm bảo tối đa quyền lợi thí sinh.

Trong hai ngày 3 và 4-6, hội đồng chấm thi triển khai công tác làm phách.

Công tác chấm thi bắt đầu thực hiện từ ngày 5 đến hết ngày 9-6.

Sau ngày 12-6, hội đồng chấm thi sẽ thực hiện các công đoạn lên điểm, so dò, đối sánh kết quả và công bố điểm thi lớp 10.

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027 các trường THPT trên địa bàn TP sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường. Như vậy sẽ có hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.