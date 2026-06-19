Bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2026 19/06/2026 17:50

(PLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố đáp án của tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chiều 19-6, Bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chi tiết đáp án các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

1. Ngữ văn (hướng dẫn chấm môn Ngữ văn và hướng dẫn chấm rubric)

2. Toán

3. Vật lí

4. Hoá học

5. Sinh học

6. Tin học

7. Lịch sử

8. Địa lí

9. Giáo dục kinh tế và pháp luật

10. Công nghệ công nghiệp

11. Công nghệ nông nghiệp

12. Tiếng Anh

13. Tiếng Nga

14. Tiếng Pháp

15. Tiếng Trung

16. Tiếng Nhật

17. Tiếng Đức

18. Tiếng Hàn

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đạt 1.223.776 em, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025.

Trong đó, số thí sinh dự thi thực tế là 1.213.695 em, chiếm tỉ lệ 99,18%. Cả nước bố trí 2.487 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi.

Về các môn thi, Ngữ văn và Toán đều có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký. Đối với các môn tự chọn, Lịch sử có số lượng đăng ký cao nhất với hơn 570.800 em.

Công tác chấm thi được triển khai theo kế hoạch chung từ ngày 13 đến 30-6. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1-7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với kỳ thi năm trước.

Sau khi có kết quả, Bộ GD&ĐT sẽ phân tích dữ liệu điểm thi để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, xem xét các điều chỉnh cần thiết trong dạy học. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ tổ chức đánh giá toàn diện các khâu của kỳ thi nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.