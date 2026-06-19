Điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm 2026: Nhiều lớp lấy điểm cao kỷ lục 19/06/2026 10:21

(PLO)- Dẫn đầu điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TP.HCM năm học 2026-2027 là lớp chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 39,75 điểm ở nguyện vọng 2.

Trưa 19-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp năm học 2026-2027.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối với lớp 10 chuyên, năm học này có 4 trường THPT chuyên tuyển sinh gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 39,75 điểm ở nguyện vọng 2.

Tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa, lớp chuyên Sinh cũng có mức điểm chuẩn rất cao, đạt 37,75 điểm ở nguyện vọng 1 và 38,5 điểm ở nguyện vọng 2. Các lớp chuyên có điểm chuẩn nổi bật khác gồm chuyên Anh (36,25 điểm), chuyên Hóa (36,5 điểm), chuyên Văn (36 điểm) và tích hợp (37 điểm).

Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngoài chuyên Sinh, nhiều lớp chuyên khác có điểm chuẩn từ 36 điểm trở lên như chuyên Anh (36,25 điểm), chuyên Anh tích hợp (37,75 điểm), chuyên Hóa (38,5 điểm), chuyên Toán (37,5 điểm) và chuyên Văn (36,75 điểm).

Trong khi đó, điểm chuẩn tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (Kv2) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV1) thấp hơn đáng kể. Mức điểm cao nhất của hai trường này là lớp chuyên Văn, lần lượt đạt 34,75 điểm và 34,25 điểm ở nguyện vọng 1.

Nhìn chung, các lớp chuyên Anh, Hóa, Sinh, Toán và Văn tiếp tục nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất ở hầu hết các trường chuyên.

Sự chênh lệch mức điểm chuẩn giữa các trường chuyên trên địa bàn TP.HCM cho thấy sức hút tuyển sinh vẫn tập trung chủ yếu ở hai trường chuyên hàng đầu của TP là THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT Trần Đại Nghĩa.

Thí sinh trúng tuyển cần hoàn tất thủ tục nhập học theo thời gian quy định của Sở GD&ĐT TPHCM. Những trường hợp không xác nhận nhập học đúng hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển