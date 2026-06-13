Thi tốt nghiệp THPT 2026: Nghiêm ngặt quy trình chấm thi 13/06/2026 06:05

(PLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu sau khi hoàn tất chấm thi, các hội đồng thi phải thực hiện đối sánh, rà soát dữ liệu trước khi chuyển kết quả về Bộ để chuẩn bị cho việc công bố điểm.

Ngay sau khi hoàn tất 12 môn thi trong 1,5 ngày, các Hội đồng thi trên cả nước sẽ bước vào giai đoạn quan trọng nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT là chấm thi.

Đây là khâu được Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện với mức độ bảo mật và giám sát đặc biệt nghiêm ngặt, nhằm bảo đảm kết quả phản ánh trung thực năng lực của thí sinh và giữ vững sự công bằng của kỳ thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Giám sát chặt chấm bài tự luận lẫn trắc nghiệm

Đối với môn tự luận là Ngữ văn, quy trình chấm được bắt đầu bằng việc làm phách. Đây là bước tách thông tin nhận dạng của thí sinh khỏi bài làm bằng cách đánh số phách riêng. Ban Làm phách hoạt động độc lập với Ban Chấm thi, đồng thời bảo mật tuyệt đối đầu phách trong suốt quá trình chấm. Chỉ sau khi hoàn tất việc chấm và nhập điểm, công đoạn hồi phách mới được thực hiện để ghép điểm với thông tin thí sinh.

Theo quy định, bài thi tự luận được chấm theo đáp án và thang điểm do Bộ GD&ĐT ban hành. Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Mỗi bài thi phải được hai giám khảo chấm độc lập ở hai vòng riêng biệt. Hai giám khảo thuộc hai tổ chấm khác nhau và làm việc tại các phòng chấm riêng.

Trước khi bắt đầu chấm chính thức, toàn bộ giám khảo phải được quán triệt quy chế, thảo luận đáp án, hướng dẫn chấm và tổ chức chấm chung một số bài thi để thống nhất cách đánh giá.

Việc giao bài cho giám khảo được thực hiện bằng hình thức bốc thăm. Khi nhận bài, giám khảo kiểm tra niêm phong, số lượng bài thi và tình trạng bài thi trước khi tiến hành chấm.

Trong quá trình chấm, giám khảo không được ghi bất kỳ nhận xét hay ký hiệu nào trực tiếp lên bài làm của thí sinh ngoài các nội dung theo quy định. Điểm số và nhận xét chỉ được ghi trên phiếu chấm riêng.

Nếu phát hiện bài thi có dấu hiệu bất thường như thiếu tờ, có dấu hiệu đánh dấu, sử dụng nhiều loại mực khác nhau hoặc có những biểu hiện vi phạm quy chế, giám khảo phải báo cáo để hội đồng xem xét, xử lý theo quy định.

Khi có sự chênh lệch điểm giữa hai vòng chấm vượt ngưỡng quy định, bài thi sẽ được tổ chức chấm lần thứ ba để xác định kết quả cuối cùng. Cơ chế này nhằm hạn chế tối đa những sai lệch trong đánh giá của từng giám khảo.

Sau khi hoàn tất chấm tự luận, việc nhập điểm cũng được thực hiện theo hai vòng độc lập trên phần mềm. Mỗi vòng do một nhóm khác nhau phụ trách. Nếu phát hiện sai lệch giữa hai lần nhập, hội đồng phải kiểm tra và đối chiếu lại trước khi khóa dữ liệu.

Đối với tám môn thi trắc nghiệm, toàn bộ phiếu trả lời của thí sinh được chấm bằng máy thông qua phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp. Từ khâu quét ảnh, nhận dạng bài làm đến xuất điểm đều được thực hiện trên cùng một hệ thống.

Quy trình chấm trắc nghiệm được giám sát chặt chẽ. Thành viên tổ chấm không được tự ý sửa chữa, thêm bớt thông tin trên phiếu trả lời của thí sinh. Nếu phát hiện lỗi kỹ thuật như sai số báo danh, sai mã đề hoặc phần mềm không nhận diện được đáp án, việc xử lý phải được lập biên bản và có nhiều người cùng tham gia xác nhận.

Theo kế hoạch, điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào sáng ngày 1-7. Ảnh: THUẬN VĂN

Điểm thi công bố vào 8 giờ ngày 1-7

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, công tác chấm thi được tổ chức tại các Hội đồng thi của từng địa phương với nhiều lớp kiểm soát nhằm bảo đảm tính chính xác, công bằng và hạn chế tối đa sai sót.

Khu vực chấm thi phải bảo đảm an ninh, an toàn, có lực lượng công an bảo vệ liên tục 24 giờ mỗi ngày. Phòng chứa bài thi, phòng chấm thi và các thiết bị lưu giữ bài thi đều được khóa, niêm phong theo quy định. Toàn bộ hoạt động tại khu vực chấm thi được camera an ninh giám sát, ghi hình liên tục 24/24 giờ. Hệ thống camera không được kết nối internet nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu.

Đặc biệt, những người tham gia công tác chấm thi không được mang các thiết bị thu phát thông tin vào khu vực chấm thi. Điện thoại, thiết bị liên lạc cá nhân đều được quản lý theo quy định riêng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lộ lọt thông tin.

Sau khi hoàn tất chấm thi, các hội đồng sẽ thực hiện đối sánh, rà soát dữ liệu trước khi chuyển kết quả về Bộ GD&ĐT. Chỉ khi dữ liệu giữa địa phương và hệ thống quản lý thi của Bộ được xác nhận thống nhất, kết quả mới được công bố.

Theo kế hoạch, các Hội đồng thi phải gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT chậm nhất vào chiều 28-6. Sau khi hoàn tất đối sánh dữ liệu, Bộ sẽ công bố điểm thi vào 8 giờ sáng ngày 1-7-2026.