Thí sinh xin đi vệ sinh rồi mang điện thoại vào phòng thi 11/06/2026 13:42

(PLO)- Phát hiện thí sinh giấu điện thoại trong túi sau khi xin đi vệ sinh, hội đồng thi đã lập biên bản, thu bài thi.

Trưa 11-6, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết kết thúc buổi thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ghi nhận có một thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Cụ thể, môn thi ngữ văn, toàn tỉnh có 37.185 thí sinh đăng ký dự thi, có 116 thí sinh vắng mặt (trong đó, có 48 em được miễn thi, hai em bị ốm) và một thí sinh vi phạm quy chế.

Tỉnh Gia Lai có 37.185 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn, 116 thí sinh vắng mặt.

Trường hợp vi phạm quy chế thi xảy ra tại điểm thi số 74, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Cụ thể, khoảng 9 giờ 25 phút, thí sinh xin phép giám thị ra ngoài đi vệ sinh. Sau khi trở lại phòng thi, giám thị thấy có biểu hiện bất thường nên tiến hành kiểm tra và phát hiện một chiếc điện thoại di động được cất trong túi quần của thí sinh.

Ngay sau đó, hội đồng thi đã lập biên bản vi phạm quy chế đối với thí sinh này. Thời điểm phát hiện sự việc, thí sinh chưa kịp sử dụng điện thoại.