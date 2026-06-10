Hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 10/06/2026 15:48

(PLO)- Chiều nay (10-6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã đồng loạt đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay.

Theo Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đạt con số kỷ lục 1,2 triệu em. Trong đó, học sinh đang học lớp 12 chiếm 94,78% (1.159.932 em), còn lại là 63.844 thí sinh tự do (tỉ lệ 5,22%).

Đáng chú ý, cả nước có 7.952 thí sinh thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ, chiếm tỉ lệ 0,65%.

Kỳ thi năm nay cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi là năm đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TP.HCM là địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước với gần 143.000 em. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Đầu giờ chiều 10-6, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Dù thời tiết bất lợi, các sĩ tử vẫn có mặt đúng giờ nhờ sự tiếp sức kịp thời từ đội ngũ tình nguyện viên tại cổng trường với ô và áo mưa.

Thí sinh đội mưa đến điểm thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh vào điểm thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại điểm thi Trường THPT Gia Định (Phường Thạnh Mỹ Tây), ông Phạm Thanh Yên, Trưởng điểm thi, cho biết nơi đây có 480 thí sinh tại 20 phòng thi. Điểm thi tổ chức các môn tự chọn, ngoại trừ tin học và công nghệ.

Dù đã được nhà trường quán triệt kỹ lưỡng từ trước, trong chiều nay nhiều thí sinh vẫn mang theo các vật dụng không cần thiết vào khu vực thi.

Thí sinh vẫn mang lỉnh kỉnh đồ đạc trong ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong buổi làm thủ tục, các thí sinh đã kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi, đính chính các sai sót (nếu có) và lắng nghe phổ biến quy chế, lịch thi một cách nghiêm túc.

Hà San, học sinh Trường THPT Gia Định, cho biết ngoài ngữ văn và toán là 2 môn bắt buộc, em lựa chọn môn hoá và sinh. Hà San đặt mục tiêu xét tuyển vào ngành Dược của khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM) với tổ hợp toán, ngữ văn và hóa học. Dù đã thử sức ở cả hai đợt thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và đạt kết quả khá, Hà San vẫn dồn toàn lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT này.

Giám thị sinh hoạt quy chế thi cho các thí sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hà San chia sẻ: "Hầu hết trường y hiện nay không dùng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển nên kỳ thi này mới là mục tiêu chính của em. Những kỳ thi trước đóng vai trò như một phương án dự phòng để em an tâm hơn".

Khác với tâm lý áp lực chung của phần lớn sĩ tử trước mùa thi, em Nguyễn Hồ Thanh Ngân, học sinh hệ thống trường Vinschool bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tinh thần khá thoải mái và nhẹ nhàng.

Thanh Ngân tự tin trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Có lợi thế đã sở hữu chứng chỉ IELTS và được miễn thi môn tiếng Anh, Thanh Ngân chỉ đăng ký thêm môn địa lý để hoàn thành kỳ thi. Được biết, nữ sinh không dùng kết quả này để xét tuyển đại học trong nước mà đã có kế hoạch du học Úc ngay sau khi tốt nghiệp.

Dù vậy, Thanh Ngân chia sẻ bản thân không hề có tâm lý chủ quan: "Em vẫn cố gắng ôn luyện để đạt điểm số thật cao, xem như món quà ý nghĩa tri ân thầy cô và gia đình sau 12 năm đèn sách" - Thanh Ngân nói.

Chia sẻ về các môn thi, Thanh Ngân tự tin nhất ở môn ngữ văn và đặt mục tiêu đạt trên 8 điểm. Ở môn địa lý, em kỳ vọng sẽ chạm đến điểm 9 nhờ quá trình ôn tập kỹ lưỡng. Riêng với môn toán, Thanh Ngân thừa nhận định dạng câu hỏi mới, đặc biệt là phần trả lời ngắn tương đối thử thách, em chỉ đặt mục tiêu an toàn.

Phụ huynh đồng hành cùng con tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà), từ đầu giờ chiều, nhiều phụ huynh đã cùng con có mặt ở cổng trường.

Cô Nguyễn Thị Thu, một phụ huynh nói: “Gia đình luôn ủng hộ sự lựa chọn của con. Chúng tôi không tạo áp lực, không áp đặt thành tích và chuẩn bị những gì tốt nhất từ ăn uống, giấc ngủ, dụng cụ thi... để con an tâm và thi tốt nhất có thể".

Trong khi đó, Lê Thị Hồng Nga (sinh viên trường Cao Đẳng Công nghệ TP.HCM), cho biết mặc dù có một số áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng với những gì đã ôn luyện, chuẩn bị và sự ủng hộ của gia đình, em tin sẽ hoàn thành tốt kỳ thi lần này.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước. Ảnh: THUẬN VĂN

Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân. Ảnh: THUẬN VĂN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12-6. Với môn ngữ văn sáng 11-6, thí sinh phải có mặt trước 7 giờ 30 để nhận đề; buổi chiều thi toán, giờ phát đề là 14 giờ 20.

Các môn của bài thi tự chọn sáng 12-6 cũng được tổ chức liên tiếp, mỗi môn cách nhau 60 phút nên việc đến muộn có thể khiến thí sinh mất quyền dự thi cả buổi.