TP.HCM: Trường Phổ thông Năng khiếu công bố điểm chuẩn lớp 10 10/06/2026 09:46

Điểm chuẩn các lớp chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026.

Năm nay, điểm chuẩn lớp chuyên Toán dẫn đầu với 37,55 điểm.

Năm ngoái, lớp chuyên Toán dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu với 33,75 điểm, còn lại khoảng 24,4-33.

Kỳ thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5 với hơn 4.700 thí sinh đăng ký dự thi. Theo thống kê của trường, số bài thi thực tế là hơn 4.500.

Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.

Với chỉ tiêu 595, tỉ lệ chọi trung bình vào lớp 10 là 1/7,6, cao nhất 8 năm qua.

Bài thi Số lượt đăng ký thi Số lượng bài thi Đạt tỷ lệ dự thi Ngữ văn (không chuyên) 4708 4539 96,4% Tiếng Anh (không chuyên) 4708 4539 96,4% Toán (không chuyên) 4708 4537 96,4% Ngữ văn (chuyên) 1003 952 94,9% Toán (chuyên) 1398 1331 95,2% Tiếng Anh (chuyên) 1640 1531 93,4% Tin học (chuyên) 269 257 95,5% Vật lý (chuyên) 353 339 96,0% Hóa học (chuyên) 521 499 95,8% Sinh học (chuyên) 372 352 94,6%

Điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm bốn bài thi, trong đó ba bài Toán, Văn, Anh không chuyên hệ số một và môn chuyên nhân hệ số hai.

Thí sinh phải đảm bảo không bài thi nào dưới 2 điểm. Với các lớp chuyên tuyển bằng hai tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.