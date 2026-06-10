TP.HCM: Trường Phổ thông Năng khiếu công bố điểm chuẩn lớp 10

Điểm chuẩn các lớp chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu như sau:
Năm nay, điểm chuẩn lớp chuyên Toán dẫn đầu với 37,55 điểm.
Năm ngoái, lớp chuyên Toán dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu với 33,75 điểm, còn lại khoảng 24,4-33.
Kỳ thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5 với hơn 4.700 thí sinh đăng ký dự thi. Theo thống kê của trường, số bài thi thực tế là hơn 4.500.
Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.
Với chỉ tiêu 595, tỉ lệ chọi trung bình vào lớp 10 là 1/7,6, cao nhất 8 năm qua.
|Bài thi
|Số lượt đăng ký thi
|Số lượng bài thi
|Đạt tỷ lệ dự thi
|Ngữ văn (không chuyên)
|4708
|4539
|96,4%
|Tiếng Anh (không chuyên)
|4708
|4539
|96,4%
|Toán (không chuyên)
|4708
|4537
|96,4%
|Ngữ văn (chuyên)
|1003
|952
|94,9%
|Toán (chuyên)
|1398
|1331
|95,2%
|Tiếng Anh (chuyên)
|1640
|1531
|93,4%
|Tin học (chuyên)
|269
|257
|95,5%
|Vật lý (chuyên)
|353
|339
|96,0%
|Hóa học (chuyên)
|521
|499
|95,8%
|Sinh học (chuyên)
|372
|352
|94,6%
Điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm bốn bài thi, trong đó ba bài Toán, Văn, Anh không chuyên hệ số một và môn chuyên nhân hệ số hai.
Thí sinh phải đảm bảo không bài thi nào dưới 2 điểm. Với các lớp chuyên tuyển bằng hai tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.