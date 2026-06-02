TP.HCM: Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đề thi lớp 10 02/06/2026 16:56

(PLO)- Chiều ngày 2-6, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố đề thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Đề thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu gồm:

- 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

- 7 môn chuyên (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh)

Đề thi các môn như sau:

Đề thi Văn không chuyên

Đề thi Văn chuyên

Đề thi Toán không chuyên

Đề thi Toán chuyên

Đề thi tiếng Anh không chuyên

Đề thi Tiếng Anh chuyên

Đề thi Tin học

Đề thi Vật lý

Đề thi Hoá học

Đề thi Sinh học

Kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra ngày 23 và 24-5. Trường lấy 595 chỉ tiêu lớp 10 nhưng có đến hơn 4.708 thí sinh dự thi.

Số lượng thí sinh tham dự các môn như sau.

Bài thi

Số lượt đăng ký thi

Số lượng bài thi

Đạt tỷ lệ dự thi

Ngữ văn (không chuyên)

4708

4539

96,4%

Tiếng Anh (không chuyên)

4708

4539

96,4%

Toán (không chuyên)

4708

4537

96,4%

Ngữ văn (chuyên)

1003

952

94,9%

Toán (chuyên)

1398

1331

95,2%

Tiếng Anh (chuyên)

1640

1531

93,4%

Tin học (chuyên)

269

257

95,5%

Vật lý (chuyên)

353

339

96,0%

Hóa học (chuyên)

521

499

95,8%

Sinh học (chuyên)

372

352

94,6%



Theo kế hoạch, thời điểm dự kiến có thể công bố kết quả các bài thi là từ ngày 10-6-2026 trở đi.