TP.HCM: Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đề thi lớp 10

(PLO)- Chiều ngày 2-6, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố đề thi lớp 10 năm học 2026-2027.
Đề thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu gồm:

- 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

- 7 môn chuyên (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh)

Đề thi các môn như sau:

Đề thi Văn không chuyên

Đề thi Văn chuyên

Đề thi Toán không chuyên

Đề thi Toán chuyên

Đề thi tiếng Anh không chuyên

Đề thi Tiếng Anh chuyên

Đề thi Tin học

Đề thi Vật lý

Đề thi Hoá học

Đề thi Sinh học

Kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra ngày 23 và 24-5. Trường lấy 595 chỉ tiêu lớp 10 nhưng có đến hơn 4.708 thí sinh dự thi.

Số lượng thí sinh tham dự các môn như sau.

Bài thi
 Số lượt đăng ký thi
 Số lượng bài thi
 Đạt tỷ lệ dự thi
Ngữ văn (không chuyên)
 4708
 4539
 96,4%
Tiếng Anh (không chuyên)
 4708
 4539
 96,4%
Toán (không chuyên)
 4708
 4537
 96,4%
Ngữ văn (chuyên)
 1003
 952
 94,9%
Toán (chuyên)
 1398
 1331
 95,2%
Tiếng Anh (chuyên)
 1640
 1531
 93,4%
Tin học (chuyên)
 269
 257
 95,5%
Vật lý (chuyên)
 353
 339
 96,0%
Hóa học (chuyên)
 521
 499
 95,8%
Sinh học (chuyên)
 372
 352
 94,6%

Theo kế hoạch, thời điểm dự kiến có thể công bố kết quả các bài thi là từ ngày 10-6-2026 trở đi.

NGUYỄN QUYÊN
#Trường Phổ thông năng khiếu #thi lớp 10 #phổ thông năng khiếu

