TP.HCM: Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đề thi lớp 10

Đề thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu gồm:
- 3 môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)
- 7 môn chuyên (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh)
Đề thi các môn như sau:
Kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra ngày 23 và 24-5. Trường lấy 595 chỉ tiêu lớp 10 nhưng có đến hơn 4.708 thí sinh dự thi.
Số lượng thí sinh tham dự các môn như sau.
| Bài thi
| Số lượt đăng ký thi
| Số lượng bài thi
| Đạt tỷ lệ dự thi
| Ngữ văn (không chuyên)
| 4708
| 4539
| 96,4%
| Tiếng Anh (không chuyên)
| 4708
| 4539
| 96,4%
| Toán (không chuyên)
| 4708
| 4537
| 96,4%
| Ngữ văn (chuyên)
| 1003
| 952
| 94,9%
| Toán (chuyên)
| 1398
| 1331
| 95,2%
| Tiếng Anh (chuyên)
| 1640
| 1531
| 93,4%
| Tin học (chuyên)
| 269
| 257
| 95,5%
| Vật lý (chuyên)
| 353
| 339
| 96,0%
| Hóa học (chuyên)
| 521
| 499
| 95,8%
| Sinh học (chuyên)
| 372
| 352
| 94,6%
Theo kế hoạch, thời điểm dự kiến có thể công bố kết quả các bài thi là từ ngày 10-6-2026 trở đi.