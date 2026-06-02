Đề Toán thi lớp 10 TP.HCM: Giảm độ khó, điểm chuẩn dự báo sẽ tăng 02/06/2026 12:10

(PLO)- Nhiều giáo viên nhận định đề Toán thi lớp 10 đã có sự điều chỉnh độ khó để phù hợp với tình hình TP.HCM sau sáp nhập.

Trưa 2-6, các sĩ tử tại TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn Toán – môn thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10 thường.

Nhận định chung từ các giáo viên toán cho thấy đề Toán năm nay vừa sức và có tính phân hóa hợp lý.

Thí sinh nhẹ nhõm rời phòng thi sau khi kết thúc giờ làm bài môn Toán. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thầy Võ Cao Thăng, giáo viên môn Toán, Trường THCS Hà Huy Tập (phường Đông Hưng Thuận) cho biết đề thi ra đúng cấu trúc của Sở GD&ĐT. Nhìn chung, đề năm nay có phần nhẹ nhàng hơn so với mọi năm.

Theo thầy Thăng, toàn bộ trang đầu của đề thi và câu số 5 (bài toán thực tế hình học không gian) đều thuộc dạng kiến thức cơ bản. Học sinh trung bình - khá có thể hoàn thành tốt mà không phải suy nghĩ quá nhiều như đề năm ngoái.

Đề vẫn duy trì cấu trúc phân hóa học sinh ở câu số 6 (toán thực tế) và câu c của bài hình học.

"Đối với câu 6, mức độ khó và dạng đề không lạ so với năm trước, tuy nhiên những học sinh có học lực trung bình hoặc trung bình - khá sẽ khó hoàn thành nếu không được luyện tập nhiều. Riêng câu 7c hình học, học sinh phải thực sự giỏi và có nhiều thời gian mới xử lý được. Dù vậy, so với sự đánh đố hoặc những dạng bài hoàn toàn mới lạ của đề thi các năm trước, hai câu hỏi phân hóa năm nay nếu học sinh ôn luyện kỹ vẫn có thể giải được" - thầy Thăng phân tích.

Từ những thay đổi này, thầy Võ Cao Thăng đánh giá đề thi năm nay đã có sự điều chỉnh nhẹ, trao cho học sinh nhiều cơ hội lấy điểm hơn, phù hợp với tình hình thực tế của học sinh TP.HCM sau khi thực hiện sáp nhập.

Về phổ điểm, giáo viên này dự đoán học sinh dễ lấy điểm 7. Mức điểm 9 đến 10 tuyệt đối đòi hỏi thí sinh phải thực sự xuất sắc.

Từ phổ điểm khả quan này, thầy Thăng nhận định: "Mọi năm, môn Toán thường là môn kéo điểm xét tuyển của thí sinh xuống. Tuy nhiên với đề thi năm nay, điểm môn Toán sẽ cao. Dự kiến, điểm chuẩn có thể giữ nguyên hoặc tăng khoảng 0,5 điểm".

Cùng quan điểm, cô Mai Thị Ngà, giáo viên Trường THCS Trường Thạnh (phường Long Phước) nhận định cấu trúc đề Toán có sự chuyển biến rõ rệt khi độ khó đã được điều chỉnh giảm đáng kể so với năm ngoái, giúp học sinh dễ dàng lấy điểm hơn.

Đề thi được nhiều thí sinh đánh giá "dễ thở" so với năm ngoái, tự tin nắm chắc điểm 7. Ảnh: NL

Cụ thể, các câu 1, 2 và 3 đều là những dạng bài cơ bản, nằm trọn vẹn trong cuốn đề cương tham khảo của TP.HCM. Câu 1b năm nay rất dễ. Tuy nhiên, đề thi vẫn giữ được tính phân hóa ở những câu hỏi sau. Ví dụ, câu 4b có phần rắc rối hơn một chút nhưng học sinh khá, giỏi hoàn toàn có thể xử lý tốt. Câu 5 về hình học không gian vẫn là một câu hỏi cơ bản, chỉ yêu cầu học sinh vận dụng tư duy ở câu 5b.

Đáng chú ý, hai câu hỏi vốn là nỗi sợ của thí sinh mọi năm là câu 6 (toán thực tế) và câu 7 (hình học) năm nay đều "dễ thở" hơn hẳn. Nếu như các năm trước, ngay cả học sinh khá cũng phải chật vật với câu 7B hình học thì năm nay, câu hỏi này, các em có thể xử lý được.

Đối với các câu hỏi phân hóa cao dùng để lọc học sinh giỏi là câu 6 và câu 7C, giáo viên này nhận định:

"Năm ngoái, câu số 6 cực kỳ lắt léo thì năm nay dạng bài này đã đơn giản và tiếp cận dễ dàng hơn. Dù vậy, đối với học sinh có học lực trung bình hoặc trung bình - yếu, việc đạt điểm 5 - 6 vẫn là một thử thách. Các em sẽ gặp khó khăn lớn tại các phần thi mang tính vận dụng như câu 4b, 5b, câu 6 và câu 7".

Nữ giáo viên này cho rằng, với đề thi trên, phổ điểm học sinh đạt được ở mức 7-8. Điểm giỏi sẽ xuất hiện nhiều. Đề Toán dễ hơn cùng với đề thi 2 môn trước cũng không quá khó nên điểm chuẩn xét tuyển năm nay có khả năng giữ nguyên hoặc nhích nhẹ.

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027 các trường THPT trên địa bàn TP sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường. Như vậy sẽ có hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.