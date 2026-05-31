Hơn 151.000 thí sinh TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10 31/05/2026 11:21

(PLO)- Sáng nay (31-5), hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào ngày thi chính thức.

Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Kỳ thi được tổ chức tại 242 điểm thi, gồm 16 điểm thi chuyên và 226 điểm thi thường.

Điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, phường An Hội Đông có 648 thí sinh dự thi đến từ 5 trường. Trong đó, đa số thí sinh thuộc các trường công lập quy mô lớn như THCS Nguyễn Trãi, THCS Phạm Văn Chiêu, THCS Tân Sơn. Số còn lại là thí sinh đến từ trường Hermann Gmeiner (23 thí sinh) và trường dân lập Nguyễn Tri Phương (2 thí sinh). Tại đây có 27 phòng thi, mỗi phòng 24 thí sinh.

Ông Lê Hoàng Sang, Phó Trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất cho biết, điểm thi có bố trí 3 phòng dự trữ. Các phòng thi này nhằm phục vụ riêng cho những thí sinh gặp sự cố sức khỏe đột xuất, chấn thương hoặc các trường hợp đặc biệt không thể dự thi tại phòng thi chung.

Trong buổi sáng làm thủ tục, bên cạnh việc hướng dẫn học sinh xem sơ đồ phòng thi và kiểm tra lại hồ sơ đối chiếu với bản in, hội đồng thi cũng đặc biệt quán triệt quy chế phòng thi, nhất là việc mang vật dụng cá nhân.

Về khu vực để đồ của thí sinh, ban tổ chức đã bố trí 2 phòng chứa đồ đặt cách xa khu vực phòng thi 25m. Các phòng này được phân chia theo cụm và sắp xếp sẵn hệ thống bàn ghế theo thứ tự để tránh tình trạng lộn xộn khi thí sinh ra về.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo phụ huynh và học sinh chỉ mang những vật dụng thật sự cần thiết. Theo quy định, thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại hay các thiết bị thu phát sóng vào khu vực thi. Các giấy tờ và bút viết phải được đựng trong túi hồ sơ (bìa kiếng) trong suốt, không sử dụng các túi có màu sắc để đảm bảo tính minh bạch, khách quan tuyệt đối cho kỳ thi” - ông Sang nói.

Có mặt tại điểm thi từ sớm, em Nguyễn Thanh Nhàn, học sinh Trường THCS Tân Sơn nói: “Em thấy có chút áp lực vì năm nay lượng thí sinh đổ về đi thi rất đông. Tuy nhiên, gia đình không tạo thêm gánh nặng cho em. Mẹ chỉ dặn dò kỹ lưỡng việc mang đầy đủ đồ dùng học tập cần thiết. Đặc biệt, bố mẹ còn hứa nếu em hoàn thành tốt kỳ thi, cả nhà sẽ cùng thưởng cho em một chuyến du lịch để xả stress".

Nhàn đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, nguyện vọng 2 là Trường THPT Trường Chinh, nguyện vọng 3 là Trường THPT Gò Vấp.

Trong 3 môn, Nhàn tự tin nhất ở hai môn Toán và Tiếng Anh. Đối với môn Toán, em sẽ đọc lướt toàn bộ đề thi, câu nào dễ sẽ làm trước, dành thời gian còn lại xử lý các câu khó. Để làm tốt các bài toán thực tế, bí quyết duy nhất là phải thật bình tĩnh để đọc kỹ đề bài, không tự làm mình căng thẳng, từ đó cố gắng nhớ lại công thức để bóc tách dữ kiện.

Còn môn tiếng Anh, do đề thi tập trung nhiều vào từ vựng nên cũng cần cẩn trọng để đưa ra đáp án chính xác nhất.

Trong khi đó, môn Ngữ văn, Nhàn cho biết không học vẹt, đoán tủ, em tập trung học kỹ phương pháp, kỹ năng trả lời các dạng câu hỏi đọc hiểu và nghị luận xã hội để áp dụng vào mọi kiểu ngữ liệu.

"Em nghĩ đề thi năm nay rất có thể sẽ hướng vào các chủ đề lớn liên quan đến tình yêu quê hương, đất nước" - Nhàn nói.

Khá áp lực trước kỳ thi lớp 10, em Trần Anh Khoa (học sinh trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây) chia sẻ: "Năm nay tỷ lệ chọi cao hơn mọi năm rất nhiều, trong khi số lượng trường công lập lại có hạn. Vì vậy, em tự nhắc nhở bản thân phải tập trung cao độ, trau dồi thêm nhiều kiến thức để có thể giành được tấm vé vào ngôi trường cấp ba mình mong muốn".

Tại kỳ tuyển sinh năm nay, Anh Khoa đặt 3 nguyện vọng lần lượt vào các trường: THPT Nguyễn Trung Trực (Nguyện vọng 1), THPT Hermann Gmeiner (Nguyện vọng 2) và Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao (Nguyện vọng 3).

Khi được hỏi về lý do không đăng ký điều chỉnh vào một số trường THPT mới thành lập trên địa bàn, Khoa nói: "Em chọn giải pháp an toàn là những ngôi trường vừa sức với năng lực của mình. Những trường mới mở thường sẽ thu hút lượng hồ sơ lớn để đủ chỉ tiêu ban đầu, điểm chuẩn có thể biến động và tăng rất cao so với dự kiến. Đăng ký vào đó lúc này theo em là khá mạo hiểm".

Khoa cũng cho biết bố mẹ còn làm công tác tư tưởng trước nếu chẳng may kết quả không như ý, gia đình sẽ tìm hướng đi khác như trường tư thục phù hợp để em tiếp tục học tập.

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành đã chuẩn bị 100% cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng tốt nhất cho kỳ thi.

Năm nay điểm thi có 480 thí sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn TP.HCM. Trong đó có 2 thí sinh đặc biệt đến từ Trường THCS Lê Hồng Phong (Côn Đảo). Hội đồng thi bố trí 20 phòng thi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu phục vụ kỳ thi năm nay.

Nguyễn Khánh Huyền và Nguyễn Ngọc Bảo Khanh học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh dự thi tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành). Vấn đề cả hai quan tâm nhất là nội dung đề thi năm nay sẽ phân hóa như thế nào đối với thí sinh. Cả hai tự tin sẽ hoàn thành tốt kỳ thi này.

Từ sáng, phụ huynh cùng thí sinh đã có mặt tại điểm thi để rà soát thông tin.

Các loại giấy tờ tùy thân, vật dụng dùng để làm thủ tục được các học sinh chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra kỹ trước khi vào trường.

Từng phòng thi được đánh số thứ tự cụ thể, dán kèm danh sách thí sinh tham gia dự thi. Trước khi tiếp nhận các thí sinh vào làm thủ tục, các phòng thi được Hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Du niêm phong.

Khi vào phòng thi, thí sinh được phổ biến quy chế. Giáo viên hướng dẫn, kiểm tra và cẩn thận các thông tin để thí sinh đảm bảo hoàn thành tốt nhất kỳ thi.

Cô Hồ Thị Ngọc Sương, phó trưởng điểm thi Trường THCS Đồng Khởi, phường Bến Thành cho hay công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất.

Điểm thi đã rà soát toàn bộ hệ thống phòng thi, bàn ghế, quạt, ánh sáng, nước uống, nhà vệ sinh đến các phòng chức năng phục vụ hội đồng thi, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

Trường đã xây dựng các phương án dự phòng cho những tình huống có thể phát sinh như mất điện, sự cố kỹ thuật, thời tiết bất lợi hoặc các tình huống khẩn cấp khác. Các trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera giám sát phòng chứa đề thi, bài thi và các điều kiện kỹ thuật khác đều được kiểm tra, vận hành và chuẩn bị kỹ lưỡng trước kỳ thi.

Đối với công tác bảo mật đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất và các lực lượng trực theo quy định, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng bộ phận. Lực lượng công an phối hợp thực hiện công tác bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực bảo quản đề thi, bài thi. Các bộ phận trực lãnh đạo, thư ký, phục vụ, bảo vệ và các lực lượng liên quan được sắp xếp trực 24/24 giờ trong thời gian diễn ra kỳ thi nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, bảo quản và bàn giao đề thi, bài thi được thực hiện an toàn, chặt chẽ, đúng quy chế.

