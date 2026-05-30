Đề tiếng Anh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2026

Chiều nay 30-5, sau 60 phút làm bài, các sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành đề tiếng Anh thi lớp 10 năm 2026.
Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm. Dưới đây là chi tiết đề môn tiếng Anh thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội, mã đề 007:
Kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5.
Sau bài thi môn Ngữ văn và tiếng Anh hôm nay, thí sinh sẽ dự thi môn Toán vào sáng mai, thời gian làm bài 120 phút. Những em có nguyện vọng vào hệ chuyên thi thêm ngày 1-6.
Số liệu thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy buổi thi môn Ngữ văn sáng nay 30-5 có 123.692 lượt dự thi trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký, đạt 99,69%. Số lượng thí sinh vắng mặt là 390 em.
Trong buổi thi, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.
Lực lượng chức năng ghi nhận có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi (mang điện thoại vào phòng thi).