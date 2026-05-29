Thi lớp 10 tại TP.HCM: Những vật dụng được và cấm mang vào phòng thi 29/05/2026 13:54

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM quy định rõ những vật dụng thí sinh được và không được mang vào phòng thi lớp 10, thí sinh cần ghi nhớ.

Điều 17 của quy chế tổ chức kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2026-2027, quy định rõ nội dung trên. Cụ thể:

- Những vật dụng được mang vào phòng thi gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp được giáo viên chủ nhiệm tặng một sơ mi để đựng những vật dụng được phép mang vào phòng thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

- Các vật dụng, tài liệu học sinh không được mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài; bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và bảng tính tan; tập bản đồ lịch sử và địa lý lớp 9.

Trường hợp thí sinh mang các vật dụng, thiết bị khác vào phòng thi thì phải báo cáo với hiệu trưởng của trường nơi học sinh đang học lớp 9 để xin ý kiến Sở GD&ĐT (thông qua phòng quản lý chất lượng) trước khi thi hoặc với giám thị trong buổi làm thủ tục dự thi để xin ý kiến ban lãnh đạo điểm thi trước khi vào phòng thi.

Chi tiết lịch thi lớp 10 tại TP.HCM

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra vào ngày 1 và 2-6. Trước đó, sáng 31-5, thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi lớp 10.

Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc Văn, Toán, Ngoại ngữ. Riêng thí sinh đăng ký loại hình chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên/tích hợp vào chiều ngày 2-6.

Kỳ thi năm nay có hơn 151.000 thí sinh dự thi. Chỉ tiêu vào lớp 10 là 118.000, tỉ lệ đậu công lập khoảng 78%.