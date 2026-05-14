Danh sách 242 điểm thi lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)- Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM được tổ chức tại 242 điểm thi, gồm 16 điểm thi chuyên/tích hợp và 226 điểm thi thường.

Chiều ngày 14-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố danh sách các điểm thi vào lớp 10 tại 3 khu vực.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi lớp 10 diễn ra vào ngày 1 và 2-6-2026.

Thí sinh tham gia sẽ làm 3 bài thi: toán, văn và ngoại ngữ. Trong đó toán, văn có thời gian làm bài 120 phút/ môn; ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút.

Riêng thí sinh dự thi chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi chuyên/tích hợp, với thời gian làm bài 150 phút.

Đây là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 diễn ra sau sáp nhập, với tổng số học sinh lớp 9 tham gia dự thi cao kỷ lục, lên đến trên 151.000 em.

Thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng lớp 10, gồm 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp và 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên.