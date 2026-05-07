Thi lớp 10 tại TP.HCM: Cẩn trọng 'bẫy' tỉ lệ chọi khi điều chỉnh nguyện vọng 07/05/2026 16:25

(PLO)- Học sinh lớp 9 tại TP.HCM đang trong giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng. Việc ồ ạt thay đổi nguyện vọng theo tâm lý đám đông sau khi có tỉ lệ chọi có thể dẫn đến rủi ro khó lường.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh lớp 9 tại TP.HCM sẽ điều chỉnh nguyện vọng thi vào lớp 10 đến 17 giờ ngày 8-5. Sau ngày này, Sở GD&ĐT sẽ không công bố số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT nữa mà sẽ công bố số liệu thí sinh dự thi lớp 10 toàn TP ở các hệ: Lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Một tiết ôn tập của học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ở giai đoạn này, hệ thống chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng hoặc thứ tự ưu tiên. Thí sinh tuyệt đối không được thêm mới hoặc loại bỏ mình khỏi danh sách dự thi nếu giai đoạn 1 chưa đăng ký. Ví dụ, nếu không đăng ký thi chuyên ở giai đoạn 1, thí sinh sẽ không thể bổ sung nguyện vọng chuyên ở giai đoạn sau.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Trí (xã Tân Nhựt), cho biết tỉ lệ chọi chỉ là yếu tố để các em củng cố thêm lựa chọn của mình. Học sinh không nên vì thấy tỉ lệ quá cao hay quá thấp mà thay đổi nguyện vọng.

“Nếu tất cả thí sinh cùng rút hồ sơ từ những trường có tỉ lệ chọi cao để dồn vào những trường có tỉ lệ thấp, vô tình sẽ đẩy điểm chuẩn của các trường này lên cao đột biến. Ngược lại, những trường ban đầu có tỉ lệ chọi cao có thể hạ nhiệt do một lượng lớn học sinh đã rời đi. Do đó, nếu năng lực học tập phù hợp với mục tiêu ban đầu, thí sinh nên kiên định với nguyện vọng 1 thay vì chạy theo xu hướng” - ông Khoa nói.

Cũng theo ông Khoa, học sinh nên dựa vào năng lực của bản thân, cân nhắc khoảng cách, điểm chuẩn các năm trước để có sự điều chỉnh nguyện vọng hợp lý ở nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 nhằm đảm bảo an toàn.

“Tỉ lệ chọi chỉ là yếu tố tham khảo, điều quan trọng nhất vẫn năng lực bản thân” - ông Khoa nhấn mạnh.

Trước tâm lý lo ngại của phụ huynh khi thấy tỉ lệ chọi ở một số trường tăng cao, ông Phạm Ngọc Lưu, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thạnh (phường Long Phước) khẳng định: “Thay vì lo lắng về tỉ lệ chọi, phụ huynh nên quan tâm sức của con mình có tương ứng với mức điểm chuẩn của trường đăng ký hay không?".

Về phía trường, sẽ tập trung tư vấn cho học sinh có học lực ổn định nên kiên định với lựa chọn ban đầu để đảm bảo cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường yêu thích.

Với học sinh có mục tiêu cao hơn năng lực hiện tại nên tận dụng khoảng thời gian còn lại để tăng tốc ôn tập, nỗ lực bứt phá điểm số. Việc chuẩn bị tâm lý vững vàng và đánh giá đúng thực lực sẽ giúp học sinh tránh được những sai lầm đáng tiếc trong giai đoạn nước rút.

Cũng theo ông Lưu, nhờ chủ động họp phụ huynh và phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để đánh giá chính xác học lực của từng học sinh, đa số em đã chọn được ngôi trường vừa sức. Vì thế, dù hệ thống đã mở cổng điều chỉnh nhưng số lượng học sinh xin thay đổi nguyện vọng chỉ một vài em.

Đồng quan điểm, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, (phường Xóm Chiếu) nhận định tỉ lệ chọi là dữ liệu thô, giá trị thông tin thấp nếu không đi kèm các yếu tố như phổ điểm, chỉ tiêu hoặc điểm chuẩn dự kiến. Nó không phản ánh được năng lực học sinh, mức độ cạnh tranh thực tế hay chất lượng đào tạo của trường.

"Thay vì chỉ tập trung vào việc có bao nhiêu người thi, bao nhiêu người đậu, phụ huynh và học sinh nên quan tâm tới các thông tin có ý nghĩa định hướng thực chất như khoảng cách đi lại, điểm chuẩn trúng tuyển để có cơ sở tự đánh giá năng lực; đồng thời tìm hiểu thông tin về chương trình học, điều kiện học tập, định hướng nghề nghiệp và tỉ lệ học sinh tốt nghiệp tại các trường để có sự chuẩn bị tốt nhất" - ông Đảo chia sẻ.