Tỉ lệ chọi lớp 10 tiếng Anh tích hợp: Có trường 1 chọi 4, nơi chưa đủ chỉ tiêu 05/05/2026 09:24

(PLO)- Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM dẫn đầu tỉ lệ chọi vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp ở mức 1/4,31.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường. Đối chiếu với chỉ tiêu, học sinh sẽ biết tỉ lệ chọi từng loại hình.

Cô trò Trường THCS Thông Tây Hội, phường Thông Tây Hội, trong một giờ học.

﻿Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong 10 trường tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh tích hợp, 2 trường có tỉ lệ chọi trên 4. Đây là các trường có áp lực thi cử lớn nhất, số lượng thí sinh đăng ký gấp hơn 4 lần so với chỉ tiêu.

Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có tỉ lệ chọi cao nhất. Dù chỉ tiêu tuyển sinh rất ít (chỉ 35 học sinh) nhưng có tới 151 học sinh đăng ký, tỉ lệ chọi 4,31. Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh rất gay gắt.

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa xếp thứ 2 với tỉ lệ chọi 4,26. Chỉ tiêu của trường khá lớn (105 học sinh) nhưng số lượng đăng ký cũng ở mức kỷ lục là 448. Với tỉ lệ này, cứ hơn 4 thí sinh đi thi thì chỉ 1 em trúng tuyển.

Nhóm trường ở mức cạnh tranh cao khi có tỉ lệ chọi từ 2,0 đến 3,0 gồm Trường THPT Bùi Thị Xuân (2,87), THPT Phú Nhuận (2,41), THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,39), Trung học thực hành Sài Gòn (2,34) và THPT Nguyễn Hữu Huân (2,21).

Các trường có tỉ lệ chọi từ 1,0 đến dưới 2,0 gồm THPT Gia Định (1,48), THPT Mạc Đĩnh Chi (1,44).

Trường THPT Lương Thế Vinh là ngôi trường duy nhất có tỉ lệ chọi dưới 1. Trường có số lượng học sinh đăng ký (80) thấp hơn cả chỉ tiêu tuyển sinh (105). Điều này có nghĩa thí sinh dự thi có cơ hội trúng tuyển cao.

STT

Trường

Chỉ tiêu

NV1

Tỉ lệ chọi

1

THPT Bùi Thị Xuân

70

201

2,87

2

THCS và THPT Trần Đại Nghĩa

105

448

4,26

3

THPT Lương Thế Vinh

105

80

0,76

4

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

35

151

4,31

5

Trung học thực hành Sài Gòn

35

82

2,34

6

THPT Mạc Đĩnh Chi

70

101

1,44

7

THPT Gia Định

105

156

1,48

8

THPT Phú Nhuận

70

169

2,41

9

THPT Nguyễn Thượng Hiền

105

251

2,39

10

THPT Nguyễn Hữu Huân

70

155

2,21



Học sinh dự thi lớp 10 tiếng Anh tích hợp chia 2 nhóm:

- Nhóm 1: Học sinh có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695) cấp THCS tại TP.HCM. Thí sinh nhóm này có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng vào các loại hình.

+ 2 nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Anh (theo Đề án 5695) tại hai Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

+ 3 nguyện vọng vào các trường có mở lớp tiếng Anh (theo Đề án 5695).

+ 3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Sở GD&ĐT lưu ý nếu đăng ký chuyên, ngoài 3 môn quy định là ngữ văn, toán, ngoại ngữ, thí sinh phải dự thi thêm ba bài thi chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh, toán, khoa học bằng tiếng Anh.

Lịch thi vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp.

- Nhóm 2: Học sinh không học chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) cấp THCS tại TP.HCM song có tham gia kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ngoài 3 môn thi bắt buộc, các em phải đăng ký và dự thi thêm một bài thi môn tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695).

Thí sinh thuộc nhóm này được đăng ký cùng lúc các loại hình và số lượng như sau:

+ 3 nguyện vọng vào các trường có mở lớp tiếng Anh (theo Đề án 5695)

+ 3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Điểm xét tuyển = Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc nhóm 2).