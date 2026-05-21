Phường nêu lý do không có y tế học đường trong danh sách tiếp nhận viên chức 21/05/2026 12:36

(PLO)- Một phường ở Đắk Lắk đã “loại” chức danh y tế học đường khỏi danh sách đề nghị tiếp nhận viên chức vì bằng cấp chưa đảm bảo quy định mới.

Ngày 21-5, UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này về việc xử lý đơn kiến nghị của tập thể nhân viên y tế học đường trên địa bàn phường.

Nhiều nhân viên y tế học đường ở Buôn Ma Thuột không có tên trong danh sách đề nghị tiếp nhận viên chức. Ảnh: T.D

Theo báo cáo, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk có công văn về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức và tuyển dụng nhà giáo, nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, UBND phường Buôn Ma Thuột đã triển khai nội dung này đến các trường học trực thuộc.

Trên cơ sở báo cáo của các trường học, UBND phường Buôn Ma Thuột rà soát, đề xuất đăng ký tiếp nhận vào viên chức đối với 41 trường hợp; đăng ký tuyển dụng viên chức đối với 25 trường hợp (21 nhân viên y tế, ba nhân viên kế toán và một nhân viên thiết bị).

Theo lý giải của UBND phường Buôn Ma Thuột, các nhân viên y tế học đường không nằm trong diện đề nghị tiếp nhận viên chức mà thuộc diện tuyển dụng.

UBND phường Buôn Ma Thuột cho rằng, căn cứ vào quyết định 1411 ngày 6-5-2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập (trực thuộc UBND TP Buôn Ma Thuột cũ), vị trí y tế học đường được xác định tương ứng với chức danh nghề nghiệp y sĩ hạng IV.

Đồng thời, đối chiếu Thông tư số 41 ngày 3-11-2025, của Bộ Y tế, chức danh y tế học đường (y sĩ hạng IV) yêu cầu phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền.

Vẫn theo báo cáo, đội ngũ nhân viên y tế học đường thuộc phường hiện có trình độ chuyên môn như trung cấp y sĩ, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, cao đẳng điều dưỡng, đại học y tế công cộng...

Vì vậy, họ không đủ điều kiện về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tại vị trí việc làm theo quy định để đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức. Tuy nhiên, UBND phường Buôn Ma Thuột đã thực hiện đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức đối với 25 trường hợp, trong đó có 20 nhân viên y tế học đường.

Một nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột, cho biết trước đây Thông tư liên tịch số 13 ban hành ngày 15-5-2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, nhân viên y tế trường học chỉ cần có trình độ chuyên môn từ trung cấp y sĩ trở lên.

Tuy nhiên, Thông tư 41 của Bộ Y tế được ban hành ngày 3-11-2025, yêu cầu y tế học đường phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền, khiến nhiều nhân viên y tế "trở tay không kịp".

“Hiện tại, nhiều người đã đăng ký học liên thông để hoàn thiện bằng cấp theo quy định mới", nữ nhân viên này chia sẻ.