Lý do nhân viên y tế học đường 'vắng bóng' trong danh sách tiếp nhận viên chức 13/05/2026 16:09

Ngày 13-5, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Buôn Ma Thuột, đề nghị xử lý đơn kiến nghị của tập thể nhân viên y tế học đường.

“Vắng bóng” nhân viên y tế học đường

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn kiến nghị của tập thể nhân viên y tế học đường phường Buôn Ma Thuột. Nội dung đơn đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết, đưa nhân viên y tế học đường vào danh sách tiếp nhận viên chức.

Các nhân viên y tế học đường thắc mắc vì không có tên trong danh sách đề nghị tiếp nhận viên chức. Ảnh: T.D

Sau khi xem xét đơn, UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND phường Buôn Ma Thuột kiểm tra, rà soát và giải quyết theo quy định, trả lời cho công dân liên quan, báo cáo về UBND tỉnh Đắk Lắk trong tháng 5.

Trước đó, ngày 11-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk có công văn gửi các xã, phường trên địa bàn về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức, tuyển dụng nhà giáo, nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, lập danh sách các lao động hợp đồng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và tổng hợp danh sách gửi về sở trước ngày 30-3.

Đến ngày 17-4, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, gửi danh sách đăng ký tiếp nhận vào viên chức. Hạn gửi hồ sơ trước ngày 25-4 để kịp thời xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức công tác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo.

"Quá thời hạn nêu trên, nếu UBND các xã, phường chưa gửi báo cáo được hiểu là không có nhu cầu đăng kí tiếp nhận, tuyển dụng viên chức công tác tại địa phương", trích văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Theo tìm hiểu của PLO, sau khi nhận văn bản của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, nhiều xã, phường đã lập danh sách theo yêu cầu.

Ngày 2-4, UBND phường Buôn Ma Thuột báo cáo về nhu cầu tiếp nhận viên chức trong các trường công lập trên địa bàn gửi Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, trong danh sách mà UBND phường Buôn Ma Thuột gửi, không có nhân viên y tế học đường, chỉ có danh sách các kế toán, văn thư, thư viện…Trong khi đó, danh sách các phường xã khác gửi lên Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đều có đề xuất bộ phận y tế học đường vào vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Do bằng cấp chưa phù hợp

Khi biết UBND phường Buôn Ma Thuột không lập danh sách nhân viên y tế học đường gửi Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, tập thể nhân viên y tế trường học tại phường này đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng mong được xem xét, giải quyết.

Trao đổi với PLO, một nữ nhân viên y tế trường học tại phường Buôn Ma Thuột, cho biết chị đã gắn bó với công việc hơn 13 năm, được ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Trụ sở UBND phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: T.T

Nữ nhân viên này cho hay, việc được vào viên chức là mong mỏi suốt nhiều năm qua của chị cũng như đội ngũ y tế học đường.

"Các địa phương khác đều đề xuất vị trí y tế học đường nhưng phường Buôn Ma Thuột không có. Tuổi chúng tôi giờ cũng không còn trẻ, chỉ mong được vào viên chức để ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó với nghề", nữ nhân viên chia sẻ.

Trao đổi với PLO về các kiến nghị trên, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Buôn Ma Thuột cho rằng trên cơ sở văn bản của Sở GD&ĐT, phường đã giao các trường công lập rà soát, lập danh sách và chịu trách nhiệm về danh sách đề nghị tiếp nhận làm viên chức.

Theo ông Kiên, khi tổng hợp danh sách từ các trường, phía phường không thấy có vị trí y tế học đường. UBND phường Buôn Ma Thuột đã rà soát, đối chiếu các quy định thì xác định, vị trí y tế học đường là y sĩ hạng 4. Chức danh này bắt buộc phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc y sĩ y học cổ truyền.

“Các trường hợp y tế học đường tại phường chỉ có bằng trung cấp nên không đảm bảo điều kiện. Vì vậy, chúng tôi không lập danh sách, đề xuất. Chúng tôi cũng đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh theo yêu cầu”, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội phường Buôn Ma Thuột nói.