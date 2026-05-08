Đồng Nai có hơn 52.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 08/05/2026 16:37

(PLO)- Năm nay, toàn thành phố Đồng Nai dự kiến có hơn 52.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, bố trí trên 94 điểm thi với hơn 2.200 phòng thi.

Ngày 8-6, UBND TP Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo Tờ trình đề nghị của Sở GD&ĐT.

UBND thành phố Đồng Nai giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Phương án trên theo đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, y tế và các nội dung khác phục vụ kỳ thi.

Dự kiến toàn thành phố Đồng Nai có hơn 52.000 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: CTV

Trước đó, Sở GD&ĐT xây dựng Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Để đảm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan đúng quy chế thi, dự kiến điều động hơn 6.500 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi; gần 470 cán bộ làm nhiệm vụ lãnh đạo điểm thi và thư ký điểm thi; trên 470 cán bộ trật tự viên, phục vụ, y tế; trên 470 công an trong, ngoài địa điểm thi và kiểm soát viên quân sự; hơn 700 giáo viên đi làm nhiệm vụ chấm thi.

- Lịch thi như sau:

Ngày 10- 6: Buổi sáng vào lúc 8 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi.

Buổi chiều 14 giờ: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi

Ngày 11-6: Buổi sáng thi môn Ngữ văn bắt đầu từ 7 giờ 30 phút phát đề thi và 7 giờ 35 bắt đầu thi, với thời gian thi 120 phút.

Buổi chiều thi môn Toán bắt đầu 14 giờ 20 sẽ phát đề thi và 14 giờ 30 bắt đầu thi, thời gian làm bài là 90 phút.

Ngày 12-6: Buổi sáng: Bài thi tự chọn: Môn thứ 1 sẽ phát đề 7 giờ 30 phút và làm bài lúc 7 giờ 35 phút, 50 phút, thời gian làm bài là 50 phút.

Môn thứ 2: sẽ phát đề lúc 8 giờ 35 và làm bài lúc 8 giờ 40 phút, thời gian làm bài 50 phút

Ngày 13- 6 là buổi dự phòng.

Toàn thành phố tổ chức một địa điểm chấm thi đặt tại trường THPT Trấn Biên, phường Tam Hiệp (gồm Ban làm phách, Ban chấm thi) và được bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác làm phách và chấm thi theo quy chế của Bộ GDĐT.

Trong tháng 7- 2026, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức xét tốt nghiệp THPT theo lịch của Bộ GDĐT.

UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thành phố Đồng Nai.