Thí sinh cần đặc biệt lưu ý khi nộp minh chứng xét tuyển đại học 2026 28/05/2026 12:55

(PLO)- Theo đại diện các trường đại học, việc nộp minh chứng xét tuyển nhằm xác nhận thông tin thí sinh khai báo, làm căn cứ quy đổi điểm cộng, xét ưu tiên hoặc kiểm tra điều kiện dự tuyển.

Từ giữa tháng 5, nhiều trường đại học (ĐH) tại TP.HCM đã đồng loạt mở cổng tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển ĐH năm 2026. Đây là bước quan trọng để thí sinh hoàn thiện điều kiện tham gia một số phương thức xét tuyển có sử dụng chứng chỉ quốc tế, giải thưởng học sinh giỏi, điểm cộng ưu tiên…

Trong số các trường công bố sớm, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) mở cổng nhận hồ sơ minh chứng từ 8 giờ ngày 13-5 đến hết ngày 20-6 đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển tổng hợp. Thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh của trường.

Theo hướng dẫn, hồ sơ minh chứng có thể gồm học bạ THPT, giấy chứng nhận học sinh giỏi quốc gia, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế và các giấy tờ ưu tiên khác. Trường lưu ý thí sinh cần khai báo đầy đủ, chính xác thông tin và kiểm tra kỹ minh chứng trước khi hoàn tất đăng ký.

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) cũng đã chính thức tiếp nhận minh chứng xét tuyển cho cả hai phương thức tuyển sinh năm 2026 gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển tích hợp. Theo thông báo của trường, thời gian tiếp nhận minh chứng kéo dài từ ngày 14-5 đến 17 giờ ngày 7-7. Riêng hồ sơ xét tuyển thẳng được nhận đến 17 giờ ngày 20-6.

Nhà trường yêu cầu thí sinh cung cấp minh chứng liên quan điều kiện tiếng Anh, tiêu chí cộng điểm, kết quả học tập THPT hoặc các giấy tờ thuộc diện xét tuyển thẳng. Đáng chú ý, nhiều chương trình đào tạo tiếng Anh toàn phần và chương trình song bằng quốc tế yêu cầu thí sinh phải bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định riêng của trường.

Ngoài ra, trường còn hướng dẫn khá chi tiết về quy trình nộp hồ sơ. Theo đó, sau khi hoàn tất kê khai, thí sinh phải thực hiện thao tác “Khóa đăng ký” để hệ thống cấp mã hồ sơ. Chỉ những hồ sơ đã được cấp mã mới được trường tiếp nhận xét tuyển. Trường cũng lưu ý học bạ dùng làm minh chứng phải là bản gốc hoặc học bạ điện tử có xác thực, không chấp nhận ảnh chụp từ bản photo hoặc bản sao y công chứng.

Thí sinh được tư vấn xét tuyển tại ĐH Kinh tế TP.HCM. Ảnh: UEH

Tương tự, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM bắt đầu nhận minh chứng xét tuyển trực tuyến từ ngày 15-5 đến 17 giờ ngày 30-6. Nhà trường yêu cầu thí sinh cung cấp minh chứng trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của trường đối với các phương thức xét tuyển tổng hợp và xét tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT (đánh giá năng lực đầu vào trên máy tính).

Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), thí sinh đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức tổng hợp năm 2026 được cộng tối đa 10 điểm trên thang 100 nếu đạt giải học sinh giỏi, Olympic hoặc có chứng chỉ quốc tế theo quy định của trường.

Nhà trường bắt đầu tiếp nhận đăng ký minh chứng điểm cộng từ ngày 20-5 đến hết ngày 20-6. Trong đó, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, JLPT bắt buộc đăng ký và nộp minh chứng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT để trường lấy dữ liệu xét điểm cộng.

Với nhóm thí sinh đạt giải học sinh giỏi, Olympic quốc tế, Olympic Tin học sinh viên Việt Nam hoặc Olympic Trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh phổ thông, thí sinh phải đăng ký thông tin trên cổng tuyển sinh của trường và gửi bản sao minh chứng theo hướng dẫn. Ngoài ra, trường cũng cộng điểm cho học sinh học tối thiểu hai năm tại các trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo các trường, việc nộp minh chứng nhằm xác nhận thông tin mà thí sinh khai báo, đồng thời là căn cứ để quy đổi điểm cộng, xét ưu tiên hoặc kiểm tra điều kiện tham gia từng phương thức tuyển sinh riêng.

Hồ sơ minh chứng phải được chuẩn bị đúng và đầy đủ, thông tin cá nhân cần thống nhất giữa căn cước công dân, học bạ, chứng chỉ quốc tế và dữ liệu đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL iBT…, thí sinh cần đặc biệt lưu ý thời hạn hiệu lực và mức điểm quy đổi theo quy định từng trường.

Ngoài ra, thí sinh thuộc diện ưu tiên đối tượng hoặc khu vực cũng cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ minh chứng hợp lệ. Theo hướng dẫn tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT, các giấy tờ ưu tiên có thể bao gồm giấy khai sinh, giấy chứng nhận người có công, giấy xác nhận khuyết tật, giấy xác nhận quân nhân hoặc các giấy tờ liên quan khác tùy từng nhóm đối tượng ưu tiên.

Các trường đều khuyến nghị thí sinh cần chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất việc nộp minh chứng sớm, tránh chờ sát hạn vì có thể phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc thiếu hồ sơ cần bổ sung. Đồng thời, thí sinh cần theo dõi sát thông báo của từng trường để cập nhật chính xác mốc thời gian, điều kiện xét tuyển và quy định quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế.

Các trường cũng nhấn mạnh, việc nộp minh chứng trên hệ thống riêng của trường không thay thế việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Sau khi hoàn tất các bước nộp minh chứng, tất cả thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng tuyển sinh của Bộ theo lịch chung mới được công nhận xét tuyển chính thức.