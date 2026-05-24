Công an xác minh vụ học sinh lớp 4 bị giáo viên dạy thêm tiếng Anh tát vào mặt 24/05/2026 17:23

(PLO)- Công an đang xác minh và củng cố hồ sơ xử lý vụ một học sinh lớp 4 ở phường Quy Nhơn cầm đồ chơi nhỏ chạm vào thầy giáo dạy thêm tiếng Anh người nước ngoài, liền bị thầy ném đồ chơi và tát vào mặt.

Ngày 24-5, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), xác nhận Công an phường đã vào cuộc xác minh và cũng cố hồ sơ xử lý vụ việc một học sinh lớp 4 trên địa bàn bị thầy giáo dạy thêm tiếng Anh người nước ngoài tát vào mặt phải nhập viện.

Cháu TGV bị thầy giáo tát vào mặt, sưng đỏ. Ảnh: GĐCC

Theo chị Trần Đoan Na (phụ huynh cháu TGV, 10 tuổi, học lớp 4, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) trình báo tại cơ quan công an: Khoảng 15 giờ ngày 23-5, cháu đến nhà bà NTTT, số 72 Lý Tự Trọng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để học thêm môn tiếng Anh.

Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, bà NTTT (vợ thầy giáo Sharub T, 38 tuổi, người Ấn Độ) nhắn tin cho gia đình với nội dung do "không nghe lời thầy nên bị thầy tát một cái vào mặt".

Đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, chị Trần Đoan Na đến đón, phát hiện trên mặt bên phải cháu V sưng đỏ, biểu hiện ù tai, nhức đầu nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai để khám. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm nặng do bị tác động mạnh.

Chị Na cho biết, sự việc phát sinh khi cháu V cầm theo một món đồ chơi nhỏ có chạm vào thầy giáo và bị thầy ném đồ chơi ra ngoài, rồi dùng tay tát mạnh vào má khiến cháu ngã xuống nền nhà. Sau đó, vợ của giáo viên đã dùng đá lạnh chườm vào vùng bị thương cho cháu.

Sau vụ việc xảy ra, gia đình đã chia sẻ thông tin, hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội để cảnh báo phụ huynh và lên án hành vi bạo lực với học sinh. Sự việc nhanh chóng được đông đảo người quan tâm, lên án.