Giáo viên hành hung đồng nghiệp giữa sân trường từng đánh học sinh 08/10/2025 15:09

(PLO)- Giáo viên hành hung đồng nghiệp giữa sân trường, trước mặt học sinh ở Đắk Lắk từng bị kỷ luật cảnh cáo vì đánh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh.

Ngày 8-10, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk có công văn yêu cầu Trường THPT Võ Nguyên Giáp xử lý giáo viên hành hung đồng nghiệp theo đúng quy định.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, ngày 3-10, sở nhận báo cáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp liên quan vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự xảy ra trong khuôn viên trường, liên quan ông ĐT (46 tuổi, giáo viên dạy toán của trường này).

Hình ảnh ông T hành hung đồng nghiệp trong sân trường được camera ghi lại. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, giáo viên liên quan không giữ chức vụ quản lý. Vì vậy, thẩm quyền xử lý kỷ luật, hình thức kỷ luật giáo viên vi phạm là của trường.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp tổ chức xem xét, xử lý hành vi vi phạm của giáo viên vi phạm theo đúng quy định, báo cáo kết quả về sở.

Theo một lãnh đạo Trường THPT Võ Nguyên Giáp, năm 2024 trường đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông ĐT. Năm 2025, ông T tiếp tục vi phạm và bị trường kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

“Giáo viên T liên tiếp bị kỷ luật vì đánh, xúc phạm danh dự nhân phẩm học sinh. Ở trường cũ, giáo viên T cũng nhiều lần bị kỷ luật. Hiện chúng tôi đang xem xét để đưa ra mức xử lý đúng quy định”- lãnh đạo trường thông tin.

Như PLO đã thông tin, khoảng 7 giờ 10 ngày 3-10, ông NTS, Bí thư Đoàn Trường THPT Võ Nguyên Giáp nhắc nhở ông ĐT (giáo viên cùng trường) việc đỗ xe máy sai vị trí quy định. Ông T phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ đe dọa, rồi dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của ông S hai lần ngay giữa sân trường, trước sự chứng kiến của học sinh.