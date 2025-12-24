Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày 24/12/2025 15:26

(PLO)- Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026, trong đó đề xuất công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục.

Ngày 24-12, Bộ Nội vụ có công văn lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026. Theo đề xuất, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ ngày 1-1-2026 theo quy định và hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2-1-2026) sang làm bù vào thứ Bảy (10-1-2026).

Nếu phương án này được thông qua, dịp Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm (1-1-2026) đến hết Chủ nhật (4-1-2026).

Ngày hôm nay Bộ Nội vụ mới lấy ý kiến về thời gian nghỉ Tết Dương lịch.

Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để sắp xếp lịch nghỉ phù hợp. Đồng thời, Bộ khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 như đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật, cũng như khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 1 ngày vào dịp Tết Dương lịch, cụ thể là ngày 1-1 hằng năm. Năm 2026, ngày 1-1 rơi vào thứ Năm, do đó nếu không thực hiện hoán đổi ngày nghỉ, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày đúng theo quy định của pháp luật.