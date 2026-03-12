Thành Đoàn TP.HCM triển khai nhiều hoạt động trọng điểm trong Tháng Thanh niên 2026 12/03/2026 18:21

(PLO)- Thành Đoàn TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và chăm lo thanh niên, tạo khí thế sôi nổi trong Tháng Thanh niên 2026.

Chiều ngày 12-3, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM đã thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2026, được triển khai đồng loạt tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các hoạt động được tổ chức trong không khí thi đua của tuổi trẻ cả nước hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, đồng thời chào mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tròn 95 năm thành lập (26-3-1931 - 26-3-2026).

Các chương trình được tổ chức tại 241 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP.HCM, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục truyền thống, tuyên truyền chính sách pháp luật, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chăm lo thanh thiếu nhi và thúc đẩy chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên, hệ thống tổ chức Đoàn đặt ra 12 chỉ tiêu trọng tâm.

Theo đó, mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ tổ chức ít nhất một hành trình về nguồn, thăm các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với truyền thống cách mạng.

Mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất một hoạt động tình nguyện và một chương trình sinh hoạt chuyên đề về giáo dục truyền thống, lịch sử, đạo đức, lối sống và pháp luật.

Các cơ sở Đoàn cũng đăng ký thực hiện công trình thanh niên gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời triển khai công trình cải tạo các điểm ô nhiễm môi trường thành mảng xanh, sân chơi thiếu nhi hoặc không gian sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả, khuyến khích các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được thương mại hóa.

Theo kế hoạch, 30.000 thanh thiếu nhi sẽ tham gia các chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; 2.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ trong Tháng Thanh niên.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn đặt mục tiêu giới thiệu 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu có 500 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Song song đó, Thành Đoàn cũng đặt mục tiêu phát triển mới 30.000 đoàn viên trong “lớp đoàn viên kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Đăng Khoa thông tin thêm Tháng Thanh niên năm nay tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

Thông qua các chương trình tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tuổi trẻ TP.HCM được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm và cống hiến của thanh niên trong giai đoạn mới.

Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra từ 28-2 đến 31-3, với nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi.