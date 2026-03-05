Khởi động vòng chung kết giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 4 05/03/2026 19:24

(PLO)- Lần đầu tiên vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 sẽ diễn ra ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 5-3, tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Theo nhà báo Hải Thành, Phó tổng Biên tập báo Thanh Niên, ba năm qua, với sự đồng hành của trường Đại học Tôn Đức Thắng, vòng chung kết giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP.HCM.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng Biên tập phát biểu tại lễ bốc thăm. Ảnh: TN

Bước vào mùa giải thứ tư, ban tổ chức nhận được lời đề nghị đăng cai vòng chung kết từ lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang.

“Đây là lần đầu tiên vòng chung kết giải diễn ra tại một địa điểm ngoài TP.HCM. Chúng tôi kỳ vọng rằng, đó sẽ là khởi đầu cho việc tổ chức các vòng chung kết lần lượt ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước”- ông Thành nói.

Theo ban tổ chức, vòng chung kết giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam THACO cup 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 22-3.

12 đội xuất sắc nhất được chia làm ba bảng, với bảng A gồm Trường Đại học Nha Trang, Cao đẳng FPT Polytechnic, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Công nghiệp TP.HCM.

12 đội sẽ chia làm ba bảng tranh tài từ nay đến 22-3. Ảnh: TN

Bảng B gồm trường Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Sư phạm TP.HCM và Đại học Đồng Tháp.

Bảng C gồm trường Đại học VH-TT-DL Thanh Hóa, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Quy Nhơn và Đại học Thể dục, thể thao Đà Nẵng.

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam đã đi qua ba mùa giải. Ảnh: PH

Trận mở màn diễn ra giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lúc 13 giờ 30 ngày 7-3. Trận khai mạc diễn ra giữa Trường Đại học Nha Trang và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

Hai đội mạnh nhất sẽ tranh chức vô địch vào ngày 22-3. Đội vô địch sẽ cùng chủ nhà và bốn đội Đông Nam Á là Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore tham gia giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế tại Nha Trang.