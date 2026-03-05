Giải Biwase Tour of Vietnam: Nguyễn Thị Thật về nhất, giành chiếc áo xanh 05/03/2026 18:56

Chặng 2 giải xe đạp nữ quốc tế Giải xe đạp nữ Biwase Tour of Vietnam 2026 với lộ trình dài 150 km đã cống hiến cho người hâm mộ một kịch bản đầy nghẹt thở. Ngay sau khi xuất phát, các đội đua quốc tế lập tức đẩy tốc độ cao để bào mòn thể lực đoàn đua. Tuy nhiên Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đã chứng minh bản lĩnh của tay đua hàng đầu châu Á.

Nguyễn Thị Thật đã chủ động kiếm điểm củng cố trên bảng điểm áo xanh. Cô xuất sắc giành vị trí số 1 và 2 tại hai điểm thưởng dọc đường (Phan Bội Châu và Bàu Bàng), đồng thời bám đuổi quyết liệt đối thủ duyên nợ Jutatip Maneephan (Thái Lan).

Bước ngoặt đến ở 10 km cuối, khi tập thể đội Tập đoàn Lộc Trời vận hành bộ máy hỗ trợ nhịp nhàng, tạo thành "bệ phóng" hoàn hảo. Tận dụng cơ hội, Nguyễn Thị Thật tung cú nước rút dũng mãnh, đánh bại tay đua Kazak Nastassia (Lining Star) để cán đích đầu tiên với tốc độ trung bình ấn tượng 39,220 km/h.

Nguyễn Thị Thật đã có một chặng đua xuất sắc.

Chia sẻ ngay sau chiến thắng đầy cảm xúc, Nguyễn Thị Thật nói "Đây là một chặng đua dài, may mắn là thời tiết không quá khắc nghiệt. Tôi và tập thể đội Tập đoàn Lộc Trời đã phải giữ sự tập trung cao độ trước những đợt tấn công dồn dập từ các đối thủ mạnh đến từ châu Âu. Cuối cùng, tôi đã chọn được vị trí thuận lợi tại vạch đích để đoạt lấy chiếc Áo Xanh. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ, cổ vũ. Tôi sẽ nỗ lực hết mình trong những chặng đua gian nan phía trước".

Chiến thắng này giúp Thật chính thức sở hữu danh hiệu áo xanh với 47 điểm, tạo khoảng cách 14 điểm so với áo vàng Ayustina Delia Priatna (Indonesia).

Ngày mai 6-3, đoàn đua sẽ thi đấu chặng 3 từ Đồng Nai đi Bảo Lộc (119 km). Đây được dự đoán là "chảo lửa" thực sự khi danh hiệu "Nữ hoàng leo núi" (Áo Chấm Đỏ) lần đầu tiên được lộ diện. Việc phải chinh phục đèo Chuối và đặc biệt là 10 km đèo Bảo Lộc hùng vĩ sẽ khiến cục diện bảng tổng sắp thay đổi hoàn toàn.

3 tay đua trên bục nhận giải thưởng chặng 2.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về Natalia Frolova "cỗ máy leo núi" người Nga của Biwase Bình Dương. Với lối chơi tấn công trực diện, Natalia thường chủ động đẩy nhịp độ cực cao ngay từ chân đèo để "xé" đoàn đua, buộc các đối thủ phải rơi vào tình thế hụt hơi. Bên cạnh đó, sự phối hợp của tuyển thủ quốc gia Đinh Thị Như Quỳnh sẽ là chìa khóa để Biwase Bình Dương lật đổ thế trận.

Các đội mạnh đến từ Úc, Tây Ban Nha và Na Uy chắc chắn sẽ không ngồi yên. Một cuộc "thanh lọc" về thể lực và chiến thuật sẽ diễn ra trên những khúc cua. Liệu áo vàng Ayustina có bảo vệ được vị thế, hay Natalia Frolova sẽ độc diễn chiếm đỉnh đèo để tạo nên một cuộc soán ngôi thú vị?