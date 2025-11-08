Sabalenka cùng Rybakina tranh ngôi “nữ hoàng” WTA Finals 08/11/2025 10:47

(PLO)- Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka đã vượt qua Amanda Anisimova 6-3, 3-6, 6-3, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết WTA Finals với Elena Rybakina.

Sabalenka WTA Finals. Ảnh: WTA

Đây là lần đầu tiên, cả hai tay vợt đều hướng đến danh hiệu WTA Finals - chiếc cúp Billie Jean King đầu tiên trong sự nghiệp.

Sabalenka vượt qua Anisimova tại bán kết.

Trận chung kết WTA Finals diễn ra tối 8-11, sẽ là màn so tài giữa hai tay vợt bất bại tại giải. Trong khi Á quân 2022 Sabalenka đang nắm ưu thế nhờ thành tích đối đầu 8–5 trước Rybakina, bao gồm chiến thắng tại chung kết Úc mở rộng hai năm trước.

“Đó sẽ là một trận đấu đầy sức mạnh nữa. Tôi cảm thấy hôm nay là sự chuẩn bị tuyệt vời cho cuộc đối đầu với Elena. Tôi sẽ dồn toàn bộ những gì mình có cho trận đấu cuối cùng của mùa giải và chiến đấu vì chiếc cúp tuyệt đẹp này,” Sabalenka chia sẻ khi hướng đến trận chung kết thứ chín của mùa giải.

Giải thưởng trị giá hơn 5 triệu USD dành cho nhà vô địch. Ảnh: WTA

Sabalenka loại bỏ đối thủ người Mỹ vào chung kết WTA Finals

Sau những pha bóng căng thẳng đầu trận, cuộc tái đấu với Anisimova — người từng gặp cô ở chung kết Mỹ mở rộng tháng 9 — nghiêng về Sabalenka khi cô bứt lên dẫn 5-3 và tăng tốc tấn công từ cuối sân để giành set mở màn sau một giờ thi đấu.

Nhà vô địch New York, từng cứu năm break point, lại rơi vào thế bị động ở set hai, khi Anisimova thắng liền bốn game đầu, và chẳng mấy chốc trận đấu bị kéo vào set quyết định.

Sabalenka ghi liên tiếp nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp để cân bằng 3-3 ở set ba, rồi bẻ giao ở game kế tiếp bằng một cú trái tay uy lực, trước khi bình tĩnh vượt qua vài khoảnh khắc căng thẳng cuối trận để đánh bại đối thủ người Mỹ.

Sabalenka nhấn mạnh: “Cô ấy luôn thúc đẩy tôi với phong độ tốt nhất. Thú thật, kể cả nếu tôi thua, tôi cũng chẳng hối tiếc. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cả hai đều xứng đáng góp mặt ở chung kết. Đó là một cuộc chiến phi thường. Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này và đã nói với Amanda rằng cô ấy nên tự hào về mùa giải của mình”.

Tay vợt Elena Rybakina. Ảnh: WTA

Thành tích hoàn hảo của Rybakina

Trước đó, Elena Rybakina đã ngược dòng hạ Jessica Pegula 4-6, 6-4, 6-3, qua đó toàn thắng tại giải và giành quyền vào chung kết ở King Saud University Sports Arena.

Pegula tăng tốc độ sau những pha bẻ giao đầu set đầu tiên, dẫn 4-2, trong khi Rybakina gặp vấn đề về độ chính xác do chấn thương vai gặp phải khi khởi động hôm trước.

Rybakina khẳng định, 15 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (aces) đều đến vào những thời điểm quan trọng: “Đó là một trận chiến rất khó khăn… Tôi vui vì đã tìm lại được nhịp độ trong set hai và giành chiến thắng sau ba set. Giao bóng đã giúp tôi khi cần thiết. Tôi cố gắng tập trung từng điểm một trong các pha bóng bền. Cuối cùng, tôi đã tự thúc đẩy mình thêm một chút để vượt qua”.

Tay vợt 31 tuổi Pegula giành set đầu nhờ lỗi tự đánh hỏng thứ 25 của Rybakina, nhưng cục diện đảo chiều ở set hai khi cô bị dẫn 1-4 và có nguy cơ bị kéo vào set quyết định.

Dù Pegula lấy lại nhịp độ và nỗ lực gỡ hòa, Rybakina phản công mạnh mẽ ở game thứ 10 để ép trận đấu vào set ba. Cả hai liên tục đổi break trong cuộc rượt đuổi căng thẳng, nhưng một cú đánh thuận tay trúng lưới của Pegula ở game thứ tám đã trao lại lợi thế cho Rybakina, người giữ giao và ấn định chiến thắng, tiếp tục chuỗi trận bất bại của mình.