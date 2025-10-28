Khi Paris Masters quyết định ngôi số 1 thế giới giữa Alcaraz và Sinner 28/10/2025 10:56

(PLO)- Jannik Sinner có thể đòi lại ngôi số 1 thế giới tại Paris Masters, trong khi Carlos Alcaraz vẫn nắm quyền kiểm soát trong cuộc đua số 1 cuối năm.

Alcaraz và Sinner tranh ngôi vị số 1 thế giới tại Paris. Ảnh: ATP

Dù sở hữu hàng loạt danh hiệu và kỷ lục, Alcaraz và Sinner vẫn chưa thể chinh phục danh hiệu Paris Masters, khiến giải năm nay trở thành cơ hội lớn cho hai tay vợt hàng đầu bảng xếp hạng ATP.

Gay cấn cuộc đua tranh ngôi số 1

Ở lần gặp nhau gần nhất, Alcaraz đã đánh bại Sinner tại trận chung kết, giành chức vô địch Mỹ mở rộng. Theo ATP, Sinner đang có cơ hội đòi lại ngôi số 1 thế giới từ Alcaraz trong tuần này tại giải Paris Masters.

Điều kiện cần để trở lại số 1, Sinner phải vô địch kèm điều kiện đủ - Alcaraz không vào được vòng bán kết, thì ngôi đỉnh bảng mới đổi chủ.

Ở chiều ngược lại, Alcaraz chỉ cần vào đến bán kết là chắc chắn giữ được ngôi đầu. Tuy nhiên, Alcaraz vẫn kiểm soát cuộc đua số 1 cuối năm.

Bất chấp kết quả tại Paris Masters có như thế nào, Alcaraz vẫn đang nắm chắc lợi thế trong cuộc đua danh hiệu Tay vợt số 1 năm 2025. Trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin - thước đo cho danh hiệu số 1 cuối năm, tay vợt người Tây Ban Nha hiện đang dẫn trước Sinner đến 2.040 điểm.

Để níu giữ hy vọng kết thúc năm ở vị trí số 1, Sinner cần rút ngắn khoảng cách xuống còn tối đa 1.750 điểm sau giải này.

Sau Paris Masters, ATP còn hai giải 250 ở Athens và Metz, nhưng cả Alcaraz lẫn Sinner đều đều không đăng ký thi đấu. Cuối cùng là ATP Finals ở Turin (Ý), nơi nhà vô địch toàn thắng có thể giành thêm 1.500 điểm.

Tại vòng 2 giải đấu ở Paris, Sinner sẽ gặp Zizou Bergs trong khi Alcaraz sẽ chơi trận ra quân, chạm trán Cameron Norrie diễn ra lúc 19 giờ tối nay (28-10).

Alcaraz hướng tới danh hiệu Paris đầu tiên

Đây là giải ATP đầu tiên của Alcaraz kể từ sau chức vô địch tại Tokyo hồi tháng 9. Tay vợt người Tây Ban Nha rất muốn bổ sung Rolex Paris Masters vào bộ sưu tập danh hiệu. Đây cũng là giải đấu Masters 1000 trong nhà duy nhất còn khuyết trong sự nghiệp của Alcaraz, sau khi anh đã đăng quang tại Canada và Thượng Hải.

Với 67 trận thắng và 8 danh hiệu trong năm 2025, Alcaraz đang dẫn đầu ATP Tour theo thống kê thắng – bại, đồng thời có cơ hội củng cố vị trí Tay vợt số 1 cuối năm.

Sinner muốn viết lại lịch sử ở Paris

Trong ba lần dự giải trước, Jannik Sinner chỉ thắng được một trận duy nhất tại Paris. Tay vợt người Ý hy vọng sẽ thay đổi điều đó trong mùa này.

Đáng chú ý, trong 5 giải gần nhất mà cả hai cùng góp mặt, Sinner và Alcaraz đều gặp nhau ở chung kết, một kịch bản mà người hâm mộ mong chờ sẽ tái diễn ở Paris.

Họ từng gặp nhau lần đầu tại Paris năm 2021, nơi Alcaraz giành chiến thắng. Sinner bước vào giải với phong độ cao sau khi lọt vào chung kết Vienna cuối tuần này.