6 triệu USD quá khó để từ chối dù là các tay vợt hàng đầu thế giới 16/10/2025 15:23

(PLO)-Bất chấp phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc, các tay vợt hàng đầu thế giới vẫn lao vào giải đấu giao hữu Six Kings Slam diễn ra tại Saudi Arabia để kiếm tiền.

Các tay vợt hàng đầu thế giới dự tranh Six Kings Slam. Ảnh: ARAMCO

Taylor Fritz – một trong sáu tay vợt hàng đầu thế giới tham gia giải nói, có thể nghĩ ra hàng triệu lý do nhưng chính xác, đó là 6 triệu USD.

“Tôi rất muốn cho họ xem một giải đấu mà bạn có thể chơi ba trận, à không, hai trận cho hai hạt giống hàng đầu và có khả năng kiếm được 6 triệu USD. Tôi rất muốn nghe điều đó về chúng”, Fritz nói trong cuộc phỏng vấn với Riyadh.

Fritz là một trong sáu tay vợt hàng đầu thế giới ​​tham dự Six Kings Slam lần thứ hai. Trong số này có Jannik Sinner, nhà vô địch đã trở lại sau khi nhận được tấm séc giải thưởng cao nhất một năm trước tại Saudi Arabia - nhiều hơn bất kỳ giải đấu thực tế nào dành cho nhà vô địch. Giải Mỹ Mở rộng gần đây đã lập kỷ lục Grand Slam khi chi trả 5 triệu USD cho các nhà vô địch đơn nam và đơn nữ.

Sự kiện này là một phần trong những bước tiến lớn gần đây của vương quốc vào môn quần vợt - và ngược lại - bao gồm việc tổ chức WTA Finals tại Riyadh, ATP Next Gen Finals tại Jeddah, cùng khoản tài trợ của Quỹ Đầu tư Công (PIF) cho bảng xếp hạng của các tour đấu.

Trong khi đó, hai huyền thoại Chris Evert và Martina Navratilova cũng là những người chỉ trích mối liên hệ của quần vợt với Saudi Arabia, do lo ngại về quyền của cộng đồng LGBTQ+ và quyền phụ nữ tại quốc gia này.

Đối với Six Kings Slam, mỗi tay vợt hàng đầu thế giới chắc chắn bỏ túi phí tham dự được cho là 1,5 triệu USD; nhà vô địch sẽ nhận được khoản tiền thưởng gấp bốn lần con số đó cho các trận đấu được phát trực tiếp trên Netflix.

“Khoản tiền đó không phải điều chúng tôi cố giấu. Ai cũng biết mức độ quan trọng ở đây. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng tiền không phải là động lực. Mỗi VĐV đều sẽ cố thắng nhiều trận nhất có thể. Cũng như những giải biểu diễn khác, chỉ là ở đây, động lực có phần mạnh mẽ hơn”, Jannik Sinner thẳng thắn bộc bạch.

Sinner vô địch Six Kings Slam 2024. Ảnh: ARAMCO

Tay vợt người Ý hiện là nhà vô địch Úc mở rộng và Wimbledon năm nay, đồng thời về nhì trước đối thủ Carlos Alcaraz ở Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng.

Sinner đã bỏ dở trận đấu gần nhất cách đây khoảng một tuần rưỡi tại Shanghai Masters do chuột rút ở chân, nhưng anh cho biết hiện mọi chuyện đã ổn.

“Tôi đã hồi phục. Chúng tôi nghỉ vài ngày để lấy lại sức và giờ đã sẵn sàng cho phần còn lại của mùa giải. Về tinh thần, tôi đang ở trạng thái tốt… và sẽ cống hiến 100%”, Sinner cho biết đồng thời úp mở việc cùng sẽ tuyển Ý tham dự Davis Cup để tìm kiếm danh hiệu thứ 3 liên tiếp.

Trong ngày khai mạc, Sinner sẽ đối đầu Stefanos Tsitsipas trong khi Taylor Fritz chạm trán Alexander Zverev. Người thắng trận Fritz – Zverev sẽ gặp Carlos Alcaraz diễn ra vào hôm nay (16-10), còn tay vợt thắng trận giữa cặp Sinner – Tsitsipas sẽ chạm trán Novak Djokovic.

Sau một ngày nghỉ thứ Sáu (17-10), hai tay vợt thắng trận bán kết sẽ đấu chung kết tranh giải thưởng 6 triệu USD vào ngày 18-10.

Trong số 6 tay vợt hàng đầu thế giới, Djokovic hiện nắm kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam, Alcaraz 6 danh hiệu, còn Sinner sở hữu 4 danh hiệu và cả ba đều từng giữ ngôi vị số 1 thế giới.