Lý do FIFA không xử Malaysia thua Việt Nam sau khi treo giò 7 cầu thủ gian lận 23/12/2025 08:08

(PLO)- Việc FIFA ra án phạt nặng đối với bóng đá Malaysia vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ nhưng lại không điều chỉnh kết quả trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam đã khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn.

Cùng một nhóm cầu thủ, cùng hành vi vi phạm, thậm chí một số người còn trực tiếp ghi bàn, song trận đấu quan trọng ở vòng loại Asian Cup 2027 khi đội tuyển Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0 vẫn giữ nguyên kết quả. Thực tế, điều này không phải là sự ưu ái hay bỏ sót, mà xuất phát từ ranh giới thẩm quyền giữa FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Theo quy định hiện hành, FIFA chỉ có quyền trực tiếp xử lý và đưa ra án phạt đối với các trận đấu quốc tế cấp độ 1, tức những trận giao hữu nằm trong lịch FIFA Days. Do đó, khi xác định Liên đoàn bóng đá Malaysia vi phạm quy định về tư cách cầu thủ, FIFA chỉ có thể áp dụng hình phạt với các trận giao hữu mà đội tuyển nước này đã thi đấu. Kết quả là Malaysia bị xử thua 0-3 trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời phải chịu các án phạt bổ sung về tài chính và kỷ luật cá nhân.

Trong khi đó, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam lại thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, một giải đấu do AFC tổ chức và quản lý toàn diện. Điều này đồng nghĩa với việc FIFA không có thẩm quyền can thiệp trực tiếp vào kết quả của trận đấu, dù đã có kết luận rõ ràng về sai phạm liên quan đến cầu thủ. Nói cách khác, FIFA chỉ có thể xác nhận hành vi vi phạm, còn quyền quyết định xử lý kết quả thuộc về AFC.

FIFA đã xác nhận hành vi vi phạm của bóng đá Malaysia nhưng quyền xử thua ở Asian Cup 2027 là thuộc về AFC. Ảnh: TNST.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John, lên tiếng xác nhận rằng liên đoàn châu Á sẽ căn cứ vào kết luận của FIFA, nhưng việc có áp dụng án phạt hay không, và áp dụng ở mức độ nào, hoàn toàn do AFC tự xem xét đối với các giải đấu trong hệ thống của mình. Điều này lý giải vì sao đến thời điểm hiện tại, kết quả trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 diễn ra ngày 10-6-2025 vẫn chưa bị thay đổi.

Một chi tiết quan trọng khác khiến dư luận đặc biệt chú ý là việc FIFA kết luận bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia không đủ tư cách thi đấu ngay từ đầu, do hồ sơ bị làm giả, và tình trạng này mang tính vĩnh viễn. Đây không phải là vi phạm mang tính thủ tục nhỏ hay sai sót kỹ thuật, mà là hành vi nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của các giải đấu. Chính yếu tố này khiến khả năng AFC bỏ qua vụ việc là rất thấp.

Các ngoại binh nhập tịch của Malaysia đang chịu án treo giò 1 năm kèm phạt tiền của FIFA. Ảnh: TNST.

Tuy nhiên, tiến trình xử lý của AFC cần tuân theo các mốc thời gian và quy trình pháp lý cụ thể. Hạn chót để AFC đưa ra phán quyết cuối cùng được xác định là ngày 31-3, thời điểm chốt danh sách các đội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trước mốc này, AFC vẫn đang trong giai đoạn xem xét, thu thập ý kiến pháp lý và đánh giá tác động của vụ việc đối với toàn bộ giải đấu.

Vì vậy, việc trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tạm thời “đứng ngoài” các án phạt không đồng nghĩa với việc nó sẽ được giữ nguyên kết quả đến cùng. Đơn giản là AFC chưa đưa ra quyết định chính thức. Chỉ khi liên đoàn châu Á lên tiếng, số phận thực sự của trận đấu này mới được xác định rõ ràng, và khi đó, mọi khả năng điều chỉnh vẫn còn bỏ ngỏ.