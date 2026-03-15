Carrick ủng hộ MU vô địch Premier League 15/03/2026 12:55

HLV tạm quyền của "quỷ đỏ" thành Manchester Michael Carrick đã ủng hộ mục tiêu giành chức vô địch Ngoại hạng Anh trong vòng hai năm của MU. Mùa giải trước, MU đã đặt mục tiêu năm 2028 là năm chấm dứt cơn khát danh hiệu, trước khi họ trải qua mùa giải tệ nhất trong 51 năm khi chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League dưới thời HLV Ruben Amorim.

Lãnh đạo của MU là Sir Dave Brailsford - người sau đó đã giảm bớt vai trò của mình tại CLB - đã công bố kế hoạch "Nhiệm vụ 21" nhằm mang về chức vô địch Premier League thứ 21 cho MU trong dịp kỷ niệm 150 năm thành lập CLB.

Với chín trận đấu còn lại, Manchester United đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và đang trên đường trở lại Champions League sau hai năm vắng bóng. HLV tạm quyền Carrick của Manchester United đã giành được 19 trong số 24 điểm tối đa kể từ khi thay thế Ruben Amorim. Với 51 điểm, Manchester United hiện đã có nhiều hơn 9 điểm so với cả mùa giải trước.

Vẫn còn phải chờ xem liệu Carrick, người đã giành được 5 danh hiệu Premier League với tư cách tiền vệ của MU, có tiếp tục dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford sau mùa giải này hay không. Nhưng Carrick khẳng định MU "rất khao khát" cạnh tranh chức vô địch giải đấu một lần nữa.

Carrick nói: "Bạn phải tiến từng bước một. Chắc chắn chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện và tiếp tục leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng Premier League. Hiện tại, với vị thế mà chúng tôi đang có, đây là một thời điểm thú vị vì chúng tôi có mục tiêu để phấn đấu.

Chúng tôi rất muốn được thi đấu ở những giải đấu cao hơn, thách thức hơn và có cơ hội cạnh tranh thực sự. Không thể nào bạn chỉ nói rằng điều đó sẽ xảy ra và cho rằng nó sẽ xảy ra được. Cần rất nhiều nỗ lực và các cầu thủ cũng cần phải đóng góp rất nhiều để đạt được điều đó".

Cựu HLV của Middlesbrough Carrick nói thêm: “Thắng chức vô địch Ngoại hạng Anh là điều khó khăn và chúng tôi hiểu điều đó. Chắc chắn Manchester United đang nỗ lực hướng tới điều đó - chúng tôi cảm thấy đó là mục tiêu mà chúng tôi muốn đạt được.”

Chúng tôi đã từng trải qua điều đó trong quá khứ và chúng tôi muốn quay lại đó một lần nữa, nhưng chắc chắn điều đó không hề dễ dàng và tôi nghĩ tất cả đều hiểu điều đó. Nhưng chúng tôi chắc chắn rất muốn làm điều đó".

Việc đứng thứ năm tại Ngoại hạng Anh vào cuối mùa này nhiều khả năng sẽ giúp MU giành vé tham dự Champions League mùa tới, bất chấp việc cả sáu CLB Anh đều không thắng trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League diễn ra giữa tuần qua. 2 quốc gia đứng đầu hệ số UEFA vào cuối mùa sẽ giành thêm 1 suất dự Champions League trong mùa tiếp theo và Anh hiện đang dẫn đầu.

Manchester United sẽ tiếp đón Aston Villa vào lúc 21 giờ tối nay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 30 Premier League, và hai CLB hiện đang bằng điểm nhau. Mùa trước, Aston Villa đã lọt vào tứ kết Champions League, nhưng thất bại 2-0 trước Manchester United ở ngày cuối cùng của mùa giải khiến họ chỉ xếp thứ sáu Premier League, sau Newcastle về hiệu số bàn thắng bại, và bỏ lỡ cơ hội đá tiếp ở Champions League mùa này.

Có khả năng vị trí thứ năm sẽ không đủ để giành vé tham dự Champions League - nhưng Carrick không quá nhấn mạnh tầm quan trọng của việc MU phải lọt vào tốp 4. Ông nói thêm: "Thực sự là từng trận một và cố gắng giành chiến thắng. Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng thực sự bạn không thể lên kế hoạch cho việc về đích ở vị trí thứ tư hay thứ năm.

Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu tiếp theo, tất cả mọi người đều đang dốc sức cho trận đấu này… vậy chúng tôi cần làm gì để cố gắng giành chiến thắng? Vấn đề không phải là liệu như thế nào là đủ. Mà là chúng tôi cần làm gì vào tuần tới? Chúng tôi cần làm gì vào thứ Sáu tuần tới (gặp Bournemouth)? Chúng tôi cần xây dựng dựa trên điều đó như thế nào?

Và đó không phải là điều bạn có thể lên kế hoạch trước được. Ý tôi là vậy, và chúng tôi chỉ cần dốc toàn bộ sức lực khi bước vào mỗi trận đấu. Không còn cách nào khác. Nó có thể thay đổi, cũng có thể không (về đội xếp thứ 5 ở Anh có vé dự Champions League hay không). Cần một sự thay đổi khá lớn thì đội xếp thứ năm (ở Premier League) mới không giành vé dự Champions League, nhưng cuối cùng thì đó không phải là điều chúng tôi có thể kiểm soát.”