Harry Kane đang hướng tới cú đúp danh hiệu 05/06/2026 08:59

Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane đã hình dung ra cảnh nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2026 mùa hè này và tin rằng anh có thể được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại lễ trao giải Quả bóng vàng năm nay được tổ chức tại quê nhà London (Anh).

Harry Kane, người đã giành cú đúp danh hiệu Bundesliga và cúp quốc gia Đức cùng Bayern Munich, đã tập luyện cùng đội tuyển Anh tại Florida (Mỹ) để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ.

Harry Kane nói: "Tôi sẽ nói dối nếu bảo chưa bao giờ tưởng tượng tôi sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Rõ ràng là tham vọng của tuyển Anh là giành chiến thắng. Đó phải là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi biết sẽ không dễ dàng, nhưng trong những năm gần đây, tuyển Anh đã tiến rất gần đến việc giành chiến thắng ở một giải đấu lớn.

Chúng tôi đã lọt vào hai trận chung kết Euro, một trận bán kết và một trận tứ kết World Cup. Năm nay, chúng tôi có một HLV trưởng mới (Thomas Tuchel) và một số cầu thủ mới. Đây là một thời điểm thú vị, mặc dù giải đấu cạnh tranh này chắc chắn mang đến rất nhiều áp lực".

Harry Kane giành cú đúp danh hiệu tại Bayern Munich và mơ giành quả bóng vàng. ẢNH: EPA

Lễ trao giải quả bóng vàng thế giới - Ballon d'Or năm nay sẽ được tổ chức tại London vào ngày 26-10. Khi được hỏi liệu anh có thể giành được giải thưởng đó nếu đội tuyển Anh vô địch World Cup hay không, Harry Kane thẳng thắn chia sẻ: "Tôi chắc chắn sẽ nằm trong số những ứng cử viên sáng giá.

Với những danh hiệu tôi đã giành được mùa này và số bàn thắng tôi đã ghi được, chắc chắn tôi sẽ nằm trong danh sách ứng cử viên. Đặc biệt là nếu tuyển Anh vô địch World Cup 2026, người ta có thể tưởng tượng quả bóng vàng sẽ thuộc về một cầu thủ người Anh”.

Khi nhìn vào những ứng cử viên sáng giá hiện tại cho Quả bóng vàng, có Michael Olise, một số cầu thủ đã lọt vào chung kết Champions League và cả tôi nữa. Nhưng đồng thời, tôi không phải là kiểu người thích tự nhận mình xứng đáng nhận Quả bóng vàng. Tôi cố gắng để những màn trình diễn trên sân cỏ nói lên tất cả.

Khi tôi bắt đầu thực sự tìm hiểu sâu hơn về bóng đá trong những năm thiếu niên, đó là thời kỳ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thống trị các giải đấu. Đó là lúc tôi thực sự nhận ra ý nghĩa của nó. Giành quả bóng vàng ngay tại quê nhà sẽ càng khiến chiến thắng này trở nên đặc biệt hơn đối với tôi".