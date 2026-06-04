MU ra thông báo xác nhận vụ chuyển nhượng giá 38 triệu bảng 04/06/2026 11:55

MU đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè và Rasmus Hojlund đã chính thức rời Old Trafford sau khi được cho mượn sang Napoli vào mùa hè năm ngoái. Theo đó, tiền đạo người Đan Mạch đã hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Napoli với giá 38 triệu bảng Anh.

Rasmus Hojlund đã trải qua mùa giải này theo dạng cho mượn tại nhà vô địch Serie A 2024 - 2025. Và sau khi Hojlund gây ấn tượng với HLV Antonio Conte, Napoli đã kích hoạt điều khoản mua đứt tiền đạo người Đan Mạch này.

Hojlund đã ghi 16 bàn thắng trong 44 lần ra sân cho Napoli, đồng thời giúp họ giành Siêu cúp Ý và về nhì tại Serie A. Anh không hề có ý định trở lại Manchester United và được cho là rất vui mừng vì tương lai lâu dài của mình giờ đã được giải quyết.

Hojlund gia nhập MU từ Atalanta vào năm 2023 với giá 72 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, anh không tạo được dấu ấn tại Old Trafford, chỉ ghi được 14 bàn thắng trong 62 lần ra sân ở tất cả các giải đấu. Phong độ của Hojlund tệ đến mức trở thành trò cười của một bộ phận người hâm mộ MU - những người đặt cho anh biệt danh là "Rasmiss", tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Rasmus Hojlund đã chính thức rời MU để chuyển sang Napoli. ẢNH: NURPHOTO

Và ban lãnh đạo MU thất vọng đến mức họ quyết định chi thêm 66,3 triệu bảng để mua tiền đạo Benjamin Sesko vào mùa hè năm ngoái. Hojlund đã tìm lại được phong độ đỉnh cao tại Napoli và sống cuộc sống thoải mái ở bờ biển Amalfi. Và giờ đây, MU đã chấp nhận thua lỗ khi bán anh, trong một thỏa thuận đã được hai CLB thống nhất hồi tháng Giêng.

Manchester United đã đưa ra thông cáo báo chí trên trang web chính thức của CLB xác nhận Hojlund ra đi với nội dung: "Rasmus Hojlund đã gia nhập Napoli theo dạng chuyển nhượng chính thức. Tuyển thủ quốc tế người Đan Mạch đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại CLB của Ý, ghi được 16 bàn thắng trong 44 trận đấu trên mọi đấu trường, và nay đã chính thức gia nhập đội bóng Napoli".

Cầu thủ hâm mộ Manchester United từ nhỏ này đã gia nhập từ Atalanta vào mùa hè năm 2023 và ghi được 26 bàn thắng trong 95 lần ra sân. Anh là một phần của đội hình Manchester United đã nâng cao danh hiệu FA Cup vào tháng 5 năm 2024, khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Manchester City tại Wembley.

Vào đầu mùa giải 2025 - 2026, Rasmus Hojlund đến Ý theo dạng cho mượn một mùa giải, giúp Napoli giành Siêu cúp Ý và về nhì tại Serie A. Tất cả mọi người tại Manchester United đều chúc Rasmus Hojlund mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai".