Tuyển Anh gặp trở ngại lớn vì luật mới tại World Cup 2026 04/06/2026 07:09

(PLO)- Việc FIFA đưa ra sự thay đổi quan trọng về luật sẽ ảnh hưởng lớn đến đội tuyển Anh tại World Cup 2026.

Trưởng ban trọng tài liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Pierluigi Collina vừa công bố một số thay đổi lớn về luật trước thềm World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada mùa hè này, trong đó một đội sẽ bị phạt nếu để xảy ra tình trạng va chạm lộn xộn trong vòng cấm.

Luật “Anti Arsenal”

Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina đã đưa ra biện pháp siết chặt đối với hành vi vật lộn trong vòng cấm tại World Cup. Đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào đội tuyển Anh. HLV Thomas Tuchel thừa nhận ông muốn sử dụng các tình huống cố định, bao gồm đá phạt, phạt góc và ném biên, như một vũ khí chính của tuyển Anh tại World Cup.

Arsenal đã biến các tình huống cố định thành một “nghệ thuật hắc ám” ở Premier League khi đội bóng của HLV Mikel Arteta ghi được 24 bàn thắng từ những pha bóng như vậy để lên ngôi vô địch.

Những cảnh tượng lộn xộn như thế này được Premier League bật đèn xanh, nhưng sẽ không được FIFA cho phép tại World Cup 2026. ẢNH: Alex Pantling

Thực tế, Premier League đã “bật đèn xanh” cho phép xảy ra tình trạng hỗn loạn, nơi bạn có thể xô đẩy, cản trở và phạm lỗi trong vòng cấm trước khi thực hiện quả phạt góc hoặc quả đá phạt. Các đội bóng của Premier League thường học theo Arsenal để tạo lợi thế cho mình. Vì thế, luật này được người hâm mộ bóng đá gọi vui là “Anti Arsenal”.

Cơ quan quản lý luật bóng đá (IFAB) xác nhận trong một tuyên bố: “IFAB đã phê duyệt, làm rõ quy trình làm việc của Trợ lý trọng tài Video (VAR) tại FIFA World Cup 2026. Nó liên quan đến các lỗi rõ ràng của đội tấn công khi bóng được đưa vào cuộc trong các pha phạt góc hoặc đá phạt có tác động trực tiếp đến bàn thắng, quả phạt đền.

Nếu tình huống phạm lỗi đáp ứng các tiêu chí được nêu trong phần giải thích, VAR sẽ đề xuất xem xét lại trên sân, sau đó, nếu trọng tài xác định lỗi xảy ra trước khi bóng được đưa vào cuộc, thì biện pháp kỷ luật thích hợp sẽ được áp dụng. Trong tình huống này, quả phạt góc hoặc quả đá phạt sẽ được thực hiện lại".

Tuchel sẽ phải thay đổi cách tiếp cận tình huống cố định của tuyển Anh. ẢNH: EPA

Phản ứng trái chiều

Với việc có rất nhiều cầu thủ của tuyển Anh đang chơi tại Premier League, HLV Thomas Tuchel lên tiếng thừa nhận ông đã nghiên cứu kỹ vấn đề này. Tuchel có ý tưởng tận dụng các tình huống cố định để ghi bàn giúp đội tránh mất sức do cái nóng gay gắt và điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ. Nhưng ông Collina nói rất rõ FIFA hướng tới việc siết chặt các quy định. Thậm chí, FIFA sử dụng một bàn thắng của đội tuyển Anh làm ví dụ về những điều không được phép xảy ra trong buổi thuyết trình trước World Cup 2026 cho các trọng tài.

Ben White đã ghi bàn cho đội tuyển Anh trong trận giao hữu với Uruguay tại sân Wembley hồi tháng 3. Có những nhận định cho rằng Adam Wharton đã cản trở Jose Maria Gimenez trong pha phối hợp trước đó và lẽ ra bàn thắng phải không được công nhận. Bây giờ, các trọng tài tại World Cup 2026 sẽ xem xét tình huống tương tự, đảm bảo bàn thắng như vậy không được phép xảy ra.

Cựu trọng tài lừng danh người Ý Pierluigi Collina nói: “Sự cố tại Wembley rất nghiêm trọng. Bóng không trong cuộc chơi và có một pha phạm lỗi với hậu vệ. Pha bóng đó là mối đe dọa ngăn cản hậu vệ phòng ngự trước đối thủ. Điều này thường xảy ra khi các hậu vệ kèm người và các tiền đạo cố gắng tạo khoảng trống, nhưng chúng tôi tin chắc bàn thắng trên không thể được công nhận. Nó hoàn toàn không công bằng".

Tuy nhiên, quy định này đã gây ra một số phản ứng trái chiều bởi nó chỉ áp dụng một chiều. Các cầu thủ tấn công có thể bị phạt vì phạm lỗi trước khi thực hiện quả đá phạt cố định, nhưng nó lại không áp dụng cho các cầu thủ phòng ngự, dẫn đến việc bị thổi phạt đền.

Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina. ẢNH: EPA

Collina cũng bảo vệ quyết định cho phép VAR can thiệp vào nhiều tình huống hơn tại World Cup 2026, chẳng hạn như các quả phạt góc và thẻ vàng.

Ông Collina nói thêm: “Tôi muốn hỏi những người hâm mộ, hay bất cứ ai là liệu họ có vui mừng khi đội bóng, CLB hoặc đội tuyển quốc gia của họ thua một giải đấu quan trọng vì sự cố kiểu này không? Liệu họ có nói: "Ồ, được rồi, chúng ta đã thua trận đấu. Dù quả phạt góc dẫn đến tình huống ghi bàn là một pha phạm lỗi, nhưng chúng ta chấp nhận vì VAR quy định không được can thiệp". Các bạn nghĩ họ sẽ vui vẻ chấp nhận chứ?”.