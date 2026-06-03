Onana trở lại MU để đàm phán hợp đồng 03/06/2026 11:29

(PLO)- Andre Onana trở lại MU và chuẩn bị đàm phán về tương lai với một bản hợp đồng cho mượn mới.

Andre Onana có thể đã trở lại MU, nhưng thủ môn người Cameroon đã được thông báo tương lai của mình nằm ở một nơi khác. Hợp đồng cho mượn của Onana tại CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ chính thức hết hạn vào thứ Ba, nhưng HLV Michael Carrick không có ý định sử dụng anh trong kế hoạch của mình tại Old Trafford.

Công tác tìm kiếm các đội bóng phù hợp cho Andre Onana, người đang có hợp đồng với Manchester United đến năm 2028, sắp bắt đầu. Onana vẫn dự kiến ​​sẽ hội quân cùng đội hình chuẩn bị trước mùa giải của Carrick vào ngày 8-7 sau quãng thời gian cho mượn thành công tại giải Vô địch Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Super Lig).

Các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Trabzonspor đã bày tỏ mong muốn được đón nhận thủ môn người Cameroon trở lại theo dạng cho mượn. Besiktas cũng được cho là quan tâm đến Onana, nhưng mức lương 120.000 bảng Anh mỗi tuần của Onana khiến thương vụ này trở nên quá tốn kém.

Nguồn tin cho biết MU sẵn sàng chiêu mộ thêm một thủ môn nữa trong mùa hè này. Thủ môn số 2 hiện tại Altay Bayindir từng nhận được sự quan tâm từ Besiktas hồi tháng Giêng và dự kiến ​​sẽ rời Old Trafford. Senne Lammens, bản hợp đồng xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh, đã khẳng định vị trí thủ môn chính ngay trong mùa giải đầu tiên kể từ khi gia nhập MU từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng Anh vào tháng 9.

Onana sẽ trở lại MU để giải quyết tương lai. ẢNH: EPA

Trong khi đó, Onana đã có 102 lần ra sân cho MU sau khi gia nhập từ Inter Milan với giá 43,8 triệu bảng Anh dưới thời cựu HLV Erik ten Hag vào năm 2023. Onana bị MU đẩy đi sau khi mắc hai lỗi trong trận thua thảm hại trước Grimsby Town thuộc League Two ở Cúp Liên đoàn hồi tháng Tám năm ngoái.

Sự xuất hiện của Lammens đã dẫn đến việc Onana được cho mượn đến Trabzonspor, nơi anh ra sân trong 30 trận đấu và giành Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ. Mức lương của Onana sẽ khiến các cuộc đàm phán trở nên khó khăn. Mùa giải trước, lương của Onana tại Manchester United đã bị giảm sau khi CLB không đủ điều kiện tham dự các giải đấu châu Âu, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc anh chuyển đến Trabzonspor.

Nhưng mức lương của Andre Onana sẽ tăng 25% vào ngày 1-7 sau khi Manchester United giành được suất tham dự Champions League mùa tới. Manchester United đã gia hạn hợp đồng thêm một năm với thủ môn dự bị thứ ba 40 tuổi Tom Heaton và có thủ môn 22 tuổi Radek Vitek trong đội hình đến năm 2028. Vitek tin anh đã sẵn sàng cạnh tranh với Lammens và trở thành thủ môn số 2 tiếp theo tại Old Trafford sau quãng thời gian cho mượn xuất sắc tại Bristol City.