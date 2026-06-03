Rashford dính líu đến kế hoạch ép giá MU của Barcelona 03/06/2026 07:09

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh), khi tờ báo này bày tỏ nghi ngờ Marcus Rashford dính líu đến kế hoạch ép giá Manchester United của Barcelona. Barcelona vẫn hy vọng có thể chính thức chiêu mộ Marcus Rashford, nhưng theo các nguồn tin, gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha đang lên kế hoạch chiến lược để chiêu mộ ngôi sao của Manchester United với mức giá thấp hơn.

Barcelona đã chiêu mộ Anthony Gordon và đang theo đuổi ngôi sao Julian Alvarez của Atletico Madrid, nhưng họ vẫn lên kế hoạch mua đứt Marcus Rashford từ MU. Nhưng nhà vô địch La Liga đang lên kế hoạch đưa ra lời đề nghị chỉ hơn một nửa so với điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng Anh mà họ đã thỏa thuận trong hợp đồng cho mượn Rashford từ Old Trafford.

Theo Mail Online (Anh), chiến lược khôn ngoan của Barca là họ đang dựa vào việc MU muốn loại bỏ mức lương 325.000 bảng Anh mỗi tuần của Rashford khỏi quỹ lương, buộc Quỷ đỏ phải chấp nhận một thương vụ với giá thấp hơn, nghĩa là Barca chỉ muốn trả hơn 13 triệu bảng Anh, thay vì 26 triệu bảng mua ngôi sao người Anh từ MU. Rashford vẫn còn hợp đồng với CLB chủ quản đến năm 2028.

Nhà vô địch La Liga không sẵn lòng đáp ứng mức phí cần thiết nếu Manchester United kiên quyết giữ nguyên con số đã đưa ra trong thỏa thuận hồi mùa hè năm ngoái. Trong khi đó, Rashford đã ám chỉ anh sẵn sàng chấp nhận mức lương chỉ bằng gần một nửa so với hiện tại để được ở lại Camp Nou.

Marcus Rashford vẫn rất muốn ở lại Barcelona. ẢNH: SOPA Images/LightRocket

Marcus Rashford được cho là đã lên lịch đàm phán với Manchester United để chốt tương lai trước chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Anh. Cầu thủ 28 tuổi người Anh đã ghi 14 bàn thắng và có 14 pha kiến ​​tạo trong 49 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Barcelona và rất muốn tiếp tục thi đấu tại Tây Ban Nha.

Những động thái sớm của Barca trên thị trường chuyển nhượng mùa hè đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về khả năng Rashford có ở lại đội chủ sân Camp Nou hay không. Đội bóng của HLV Hansi Flick được cho là cũng đang nhắm đến Bernardo Silva của Man City theo dạng chuyển nhượng tự do.

Barcelona sẵn sàng đề nghị Silva mức lương hàng tuần khoảng 80.000 bảng Anh, thấp hơn đáng kể so với mức lương hiện tại của anh tại Man City. Các báo cáo từ Tây Ban Nha cho thấy sự xuất hiện của Silva ở Barca có thể khiến thương vụ chiêu mộ Rashford đổ bể.

Tuy nhiên, Rashford không thiếu những lời đề nghị từ các CLB khác, khi Barcelona đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Arsenal và Tottenham đều được cho là quan tâm đến tiền đạo này, trong khi Bayern Munich có thể nổi lên như một điểm đến tiềm năng sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Gordon.

Manchester United không muốn tăng cường lực lượng cho một đối thủ ở Premier League, nhưng sẽ xem xét một lời đề nghị nếu mức phí phù hợp. Cựu tiền đạo của Manchester United, Teddy Sheringham, tin rằng Rashford thậm chí có thể trở lại Old Trafford.

"Đúng vậy, mọi chuyện có thể thay đổi", Sheringham nói, "Nếu Marcus Rashford muốn quay lại, anh ấy có thể giải thích động cơ của mình trong vài năm qua. Anh ấy có vấn đề gì với Ruben Amorim không? Hay anh ấy có vấn đề gì với CLB hay không? Nếu Rashford không có vấn đề gì với CLB, và tất cả là do HLV trước đó gây ra, thì đó là vấn đề có thể giải quyết.

Mọi chuyện có thể được tha thứ, nhưng một số màn trình diễn của Rashford trong mùa giải cuối cùng không được tốt. Anh ấy cần phải xoay chuyển tình thế và lấy lại lòng tin của người hâm mộ. HLV Michael Carrick phải đưa ra quyết định xem liệu ông ấy có đủ hiểu Rashford để khai thác tối đa khả năng của anh ấy hay không, hay việc đưa anh ấy trở lại sẽ khiến cả hai lại rơi vào tình huống tương tự".