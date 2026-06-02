Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe thoát khỏi thảm họa 02/06/2026 13:24

OGC Nice, thuộc sở hữu của tập đoàn INEOS do Sir Jim Ratcliffe đứng đầu, đã tránh được xuống hạng khỏi Ligue 1 sau khi đánh bại St. Etienne với tổng tỷ số 4-1 trong trận play-off trụ hạng. Tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu của MU, đã tránh được một kịch bản thảm khốc sau khi OGC Nice, thuộc sở hữu của Ineos, trụ hạng thành công.

Đội bóng Pháp Nice sẽ nhận được 18,2 triệu bảng Anh tiền thưởng sau khi tránh được việc xuống hạng Ligue 2. Nice, đội kết thúc mùa giải Ligue 1 ở vị trí thứ 16, đã đánh bại đội bóng Ligue 2 St. Etienne với tổng tỷ số 4-1 để đảm bảo suất trụ hạng ở giải đấu cao nhất nước Pháp. Trận đấu diễn ra cân bằng sau khi hòa 0-0 và Nice đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Jonathan Clauss ở phút 62.

Tuy nhiên, đội khách đã phản công khi Zuriko Davitashvili thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1 ở phút 79, tạo nên một trận đấu kịch tính đến phút cuối. Kail Boudache ghi bàn chỉ hai phút sau đó để xua tan mọi lo lắng, trước khi Elye Wahi lập cú đúp muộn màng ấn định chiến thắng 4-1 cho Nice.

Đây là một sự cứu vãn lớn cho Nice, đội bóng luôn cạnh tranh suất tham dự cúp châu Âu và chưa bao giờ kết thúc mùa giải ở vị trí thấp hơn thứ 11 kể từ mùa 2014 - 2015. Tuy nhiên, mùa giải đáng thất vọng ở Pháp sẽ không giúp cải thiện mối quan hệ giữa người hâm mộ và và Sir Jim Ratcliffe.

Các fan Nice đã tổ chức có nhiều cuộc biểu tình phản đối việc INEOS sở hữu đội bóng Pháp, trong đó sự cố đáng báo động là khi các cổ động viên quá khích xông vào sân tập vào năm 2025.

Tuy nhiên, ở MU thì đó là một câu chuyện khác, Sir Jim Ratcliffe đã dẫn dắt MU đến một mùa mùa giải thành công, khi "quỷ đỏ" thành Manchester kết thúc ở vị trí thứ ba Premier League, đồng thời giành được suất trở lại Champions League dưới thời HLV Michael Carrick.

MU đang tiến gần hơn đến bản hợp đồng đầu tiên của mùa hè, với việc tiền vệ người Brazil Ederson chuẩn bị chuyển đến Old Trafford từ CLB Atalanta thuộc Serie A. Đây là động thái thể hiện tham vọng đầu tiên của MU sau lời kêu gọi của Carrick về việc đội cần phải nỗ lực hơn nữa trong mùa giải tới.

Phát biểu sau trận đấu cuối cùng của mùa giải, HLV Michael Carrick của Manchester United nói: "Với tư cách là một CLB bóng đá, bạn muốn tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi chắc chắn muốn tiếp tục tiến về phía trước với tư cách là một CLB bóng đá.

Tôi nghĩ mọi người đều thừa nhận Manchester United có động lực cũng như sự cân bằng trong hướng đi hiện tại, vị trí mà chúng tôi đã đạt được và kết thúc mùa giải. Rõ ràng là chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Với việc một số cầu thủ rời đi, điều đó khá hiển nhiên, và cần phải có những thay đổi".