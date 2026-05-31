Lý do Arsenal để 1 trung vệ đá quả penalty quyết định 31/05/2026 13:29

(PLO)- "Tôi không biết tại sao" – Thierry Henry đặt câu hỏi về quyết định của Arsenal khi để Gabriel thực hiện quả phạt đền quan trọng trong trận chung kết Champions League và Mikel Arteta đã giải thích.

Huyền thoại của Arsenal Thierry Henry đã đặt câu hỏi về lý do trung vệ Gabriel thực hiện quả phạt đền thứ năm quyết định cho Arsenal trong loạt sút luân lưu với Paris Saint-Germain (PSG) ở chung kết Champions League. Cầu thủ người Brazil đã đá hỏng quả phạt đền quyết định, giúp PSG giành chiến thắng và bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu.

Eberechi Eze cũng sút hỏng quả phạt đền, trong khi Viktor Gyokeres, Declan Rice và Gabriel Martinelli thực hiện thành công các quả phạt đền của mình. Huyền thoại Arsenal, Henry, 48 tuổi, đã cùng với người hùng của PSG, Presnel Kimpembe, nâng cao chiếc cúp trước trận chung kết. Sau đó, Henry làm việc với tư cách là bình luận viên cho đài truyền hình CBS Sports của Mỹ.

Khi suy ngẫm về việc Arsenal quyết định để 1 trung vệ thực hiện quả phạt đền thứ năm đầy quan trọng, Henry nói: “Tôi luôn nói rằng khi các cầu thủ lên thực hiện quả phạt đền, tôi sẽ luôn dành sự tôn trọng cho họ. Nhưng tôi không biết tại sao Gabriel lại đá quả đó. Tôi không biết bằng cách nào Gabriel lại trở thành người thứ năm sút luân lưu. Cách Gabriel thi đấu suốt mùa giải và tối nay thật xuất sắc. Nhưng Gabriel đã bỏ lỡ cơ hội. Gabriel không hề che giấu sự thất vọng của mình".

Arsenal đã thua PSG 3-4 trong loạt sút luân lưu định mệnh. ẢNH: EPA

Hai cầu thủ có khả năng thực hiện loạt sút luân lưu của Arsenal là Bukayo Saka và Kai Havertz đã được HLV Mikel Arteta thay ra nghỉ sớm. Nhưng những người như Noni Madueke và Martin Zubimendi hoàn toàn có thể tình nguyện tham gia.

Giải thích về quyết định này, HLV Mikel Arteta của Arsenal nói sau trận đấu: "Gabriel muốn sút quả thứ năm. Rõ ràng là chúng tôi đã chuẩn bị và luyện tập cho khoảnh khắc này. Thông thường, những người thực hiện phạt đền chắc chắn sẽ là Bukayo Saka, Martin Zubimendi và Kai Havertz”

Hôm nay chúng tôi biết rằng nếu trận đấu bước vào hiệp phụ và loạt sút luân lưu, người thực hiện phạt đền sẽ là những cầu thủ khác. Chất lượng vẫn được đảm bảo, khi bạn thấy Eze tập sút phạt đền, cậu ấy không bao giờ sút hụt. Nhưng bạn phải thực hiện điều đó trong khoảnh khắc này. Chúng tôi không may mắn khi không có được sự chính xác và hiệu quả như PSG, và đó là lý do chúng tôi không giành chiến thắng".

Marquinhos của PSG an ủi người đồng đội ở tuyển Brazil Gabriel. ẢNH: EPA

Khi được hỏi liệu nỗi đau thất bại có thể thúc đẩy đội bóng của ông tiến lên trong tương lai hay không, HLV Mikel Arteta nói thêm: “Trước hết, bạn phải trải qua nỗi đau đó, chấp nhận nó và biến nó thành động lực để cải thiện bản thân, đạt đến một đẳng cấp khác.

Điều đó sẽ đòi hỏi một đẳng cấp khác với chất lượng các đội bóng khắp châu Âu. Tôi muốn chúc mừng PSG, đặc biệt là Luis Enrique, bởi vì theo tôi họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tôi đã thấy họ có thể làm được gì với trái bóng, với những pha xử lý cá nhân. Kế hoạch của Arsenal không phải là chơi ở những khu vực nhất định khi không có bóng, nhưng PSG buộc chúng tôi phải làm như vậy, vì vậy càng phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ".