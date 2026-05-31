Arsenal bất bại cả mùa Champions League vẫn chết lặng 31/05/2026 08:26

(PLO)- Arsenal khép lại hành trình Champions League mùa này theo cách đầy cay đắng, bởi họ không thua bất kỳ trận nào trong thời gian thi đấu chính thức.

Trận cuối cùng Champions League, đội ghi bàn trước là Arsenal nhưng rồi họ vẫn phải nhìn Paris Saint-Germain gỡ hòa rồi nâng cúp sau loạt sút luân lưu nghẹt thở ở chung kết trên sân Puskas Arena rạng sáng 31-5.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 sau 120 phút. Arsenal đã chơi kiên cường, duy trì được thế trận cân bằng trước PSG, nhưng mọi nỗ lực của thầy trò HLV Mikel Arteta sụp đổ trên chấm 11m.

Eberechi Eze và Gabriel Magalhaes là hai cầu thủ đá hỏng, khiến Pháo thủ thua 3-4 trong loạt luân lưu và đánh rơi chiếc cúp ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Dembele gỡ hòa 1-1 cho PSG trên chấm phạt đền. Ảnh: EPA.

Bi kịch càng lớn hơn khi Arsenal đã có một mùa Champions League gần như hoàn hảo. Ở vòng bảng, đại diện nước Anh toàn thắng cả 8 trận, trở thành đội đầu tiên làm được điều này trong lịch sử thể thức mới.

Bước sang vòng knock out, họ tiếp tục giữ thành tích bất bại khi lần lượt vượt qua Bayer Leverkusen, Sporting và Atletico Madrid. Trong mỗi cặp đấu, Pháo thủ đều có một trận hòa và một trận thắng, đủ để tiến thẳng đến chung kết với niềm tin rất lớn.

Thế nhưng, bóng đá đôi khi nghiệt ngã ở đúng khoảnh khắc quyết định nhất. Arsenal bất bại trong 90 phút và cả hiệp phụ, nhưng vẫn không thể chạm tay vào danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Pháo thủ gục ngã đau đớn. Ảnh: EPA.

Nỗi đau này gợi lại ký ức buồn cách đây hai thập niên. Khi đó, Arsenal cũng vào chung kết Champions League nhưng để thua Barcelona 1-2 dù là đội mở tỷ số trước.

Dù vậy, mùa giải của Pháo thủ không hoàn toàn trắng tay. Chức vô địch Ngoại hạng Anh đã giúp họ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm, nhưng giấc mơ chinh phục châu Âu vẫn phải chờ thêm.