Arsenal gục ngã, bóng đá Anh ôm hận trước ngưỡng lịch sử 31/05/2026 07:59

(PLO)- Thất bại của Arsenal trước Paris Saint-Germain ở chung kết Champions League khiến bóng đá Anh lỡ cơ hội tạo nên cột mốc chưa từng có tại cúp châu Âu mùa này.

Trên sân khấu lớn nhất cấp CLB châu Âu, Arsenal đã chiến đấu đến loạt luân lưu sau khi hòa PSG 1-1 trong 120 phút. Tuy nhiên, bản lĩnh ở thời khắc quyết định đã không đứng về phía “Pháo thủ”. Đại diện Premier League thua 3-4 trên chấm luân lưu 11m, qua đó nhìn PSG bước lên ngôi vô địch Champions League.

Kết quả này khiến nước Anh không thể hoàn tất cú ăn ba danh hiệu châu Âu trong cùng một mùa giải. Trước đó, các CLB Anh đã làm rất tốt ở hai đấu trường còn lại.

Aston Villa vô địch Europa League sau chiến thắng Freiburg 3-0, còn Crystal Palace đăng quang Conference League nhờ thắng Rayo Vallecano 1-0.

Arsenal gục ngã trước PSG dù sớm dẫn trước. Ảnh: EPA.

Trong trường hợp Arsenal đánh bại PSG, bóng đá Anh sẽ trở thành quốc gia đầu tiên kể từ khi Conference League ra đời ở mùa 2021-2022 giành trọn cả ba cúp châu Âu trong một mùa. Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ chỉ sau loạt sút cân não.

Mùa tới, Premier League tiếp tục có tới chín đại diện góp mặt tại các giải đấu châu Âu, mở ra cơ hội sửa sai cho các CLB Anh.